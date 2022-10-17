İngiltere’de kripto patlaması!

İngiltere’de kripto varlıklar, Birleşik Krallık Hükümeti’nin dijital paraların mülkiyeti, kullanımı ve ticareti konusundaki müsamahakar tavrının keyfini sürüyor. İngiltere’nin önde gelen bankalarının yüzde 50’sinden fazlası, dijital para birimi işlemlerini kolaylaştırıyor.

İngiltere’de kripto varlıklar, Birleşik Krallık Hükümeti’nin dijital paraların mülkiyeti, kullanımı ve ticareti konusundaki müsamahakar tavrının keyfini sürüyor. İngiltere’nin önde gelen bankalarının yüzde 50’sinden fazlası, dijital para birimi işlemlerini kolaylaştırıyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Cezayir, Bangladeş, Bolivya, Mısır, Endonezya ve Gana gibi dijital para birimlerinin yasaklandığı ülkelerden farklı olarak İngiltere, son derece değişken ve volatil olan dijital varlık sınıfı için kapılarını açık bırakıyor. Bunda İngiltere’nin, ülkeyi bir dijital varlık cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla kriptolar için düzenleyici bir ortam oluşturmaya çalışmasının etkisi olduğu kabul ediliyor. En önemlisi ise İngiltere’de kripto para borsaları aracılığıyla piyasaya giren yatırımcı sayısında da son dönemde belirgin bir artış görülüyor.

Bitcoinist’ten Christian Encila’nın haberine göre, bugün, dijital paralarla ilgilenen işletmelerin Finansal Yürütme Kurulu'ndan (Financial Conduct Authority - FCA) kayıt yaptırması ve onay alması gerekiyor. Bu, esas olarak, kara para aklamayla mücadelenin dijital varlık türleriyle ilgili şirketler tarafından da sıkı bir şekilde gözetilmesini ve bunlara uyulmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ülkedeki bankalar ise dijital para birimleri konusunda oldukça açık fikirli bir tavır sergiliyor ve çoğu müşterinin alım satım platformlarıyla iş yapmasına izin veriyor.

Kripto dostu bankalar

Finder tarafından yakın zamanda İngiltere'deki 17 büyük bankayı içeren bir araştırma, katılımcı finansal kurumların yüzde 53’ünün müşterilerinin kripto borsalar gibi platformlarla etkileşime girmesine izin verdiğini gösteriyor.

Spesifik olmak gerekirse, Halifax, HSBC, TSB ve The Co-operative Bank dahil olmak üzere ankete katılan bankalardan 7'si, kripto para alım satım platformlarında yapılan transfer veya satın almalar için kredi ve banka kartlarının kullanılmasını güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklama yolunu seçiyor. Azınlığı oluşturan bu finansal kurumların dışında kalan bankalar arasında ise 4’ünü kripto dostu olarak nitelendirmek mümkün gözüküyor.

Revolut, Monzo ve Starling gibi dijital bankalar, müşterilerinin İngiltere'de yasaklanmış olan Binance dışındaki kripto para borsalarından transfer ve para çekmesine izin veren gruba liderlik ediyor.

İngiltere kriptoya ısınıyor

İngiltere’de büyük bankaların dijital para birimlerine yönelik bu sıcak yaklaşımının zaten yüksek olan yatırımcı ilgisini artırması bekleniyor. Finder verileri, İngiltere’de dijital para birimlerinden herhangi birine sahip 4,1 milyon İngiliz olduğunu ve bunların yüzde 33'ünün piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'e sahip olduğunu ortaya koyuyor.

İngiltere’nin genelinde yüzde 8 olan kripto para sahiplik oranı, yüzde 15'lik küresel ortalamanın oldukça altında seyrediypr. Hindistan, yüzde 29'luk sahiplik oranıyla bu alandaki yarışın lideri konumunda bulunuyor.

Ülkede Bitcoin’in ardından Ethereum ve Dogecoin ile Cardano, en yüksek sahiplik oranına sahip kripto para birimleri olarak öne çıkıyor. İngiltere’de dijital para birimlerine yönelik sahiplikte erkekler ve kadınların oranı ise sırasıyla yüzde 72 ve yüzde 28 olarak seyrediyor.