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İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 647'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:07:04 -
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 647'ye çıktı

MANCHESTER(AA) - İngiltere'de, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 647'ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 42 bin 647'ye çıktı.

Vaka sayısı ise 958 artarak 305 bin 289'a ulaştı.

Son 24 saatte 139 bin 659 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 29 bin 757 oldu.

İngiltere'de günlük ölü sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.


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