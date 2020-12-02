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Aktüel İngiltere'de, Kovid-19 aşısının kullanımında "öncelikli olacakların" listesi açıklandı
Aktüel

İngiltere'de, Kovid-19 aşısının kullanımında "öncelikli olacakların" listesi açıklandı

Aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakım evinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralandı - Hamilelere ve 16 yaşın altındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:20:14 -
İngiltere'de, Kovid-19 aşısının kullanımında "öncelikli olacakların" listesi açıklandı

LONDRA (AA) - İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen ve gelecek hafta uygulanmaya başlanacak olan, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımında "öncelikli olacakların" listesi yayımlandı.

Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin "öncelikli gruplar hakkında tavsiyeler" belgesini açıkladı.

Buna göre, aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar şu şekilde sıralandı:

1- Bakım evinde kalanlar ve bakıcıları,

2- 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları,

3- 75 yaş üstündekiler,

4- 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar,

5- 65 yaş üstündekiler,

6- 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar,

7- 60 yaş üstündekiler,

8- 55 yaş üstündekiler,

9- 50 yaş üstündekiler.

Hamilelere ve 16 yaşın altındaki çocuklara aşı yapılmayacağı belirtilen belgede, hamile olanlara ve ilk doz aşının yapılmasından sonraki üç ay içinde hamile kalma ihtimali olanlara aşı talebinde bulunmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

JCVI'nin belgesinde, daha büyük yaştaki ve yatılı bakıma ihtiyaç duyan zihinsel engelli çocuklara da Kovid-19 aşısının uygulanacağı bilgisine yer verildi.

- Tescillenen ilk Kovid-19 aşısı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay vermişti.

Mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayı, dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı olmuştu.

10 ay gibi kısa bir sürede klinik öncesi geliştirme çalışmaları ve 3 aşama klinik denemeleri tamamlanan aşının, virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğu bildirilmişti.

İngiltere, aşının başarılı olması halinde 40 milyon doz satın almak üzere ön anlaşma imzalamıştı.

- Gelecek hafta uygulanmaya başlanacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere'de kullanıma sunulacağını kaydetmişti.


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