  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İngiltere'de koronavirüs depremi: 730 bin kişi işsiz kaldı

İngiltere'de açıklanan verilere göre, ölümcül koronavirüs pandemisi en çok 18-24 yaş grubundaki ve 65 yaşın üstündeki çalışanlarla beden işçilerini etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:35:00 -
İngiltere'de koronavirüs depremi: 730 bin kişi işsiz kaldı

Dünyada ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) sangını nedeniyle İngiltere'de Mart-Temmuz döneminde 730 bin kişi işsiz kaldı.

Açıklanan verilerin sonuçlarına göre, ölümcül pandemi 18-24 yaş grubundaki ve 65 yaşın üstündeki çalışanlarla beden işçilerini olumsuz etkiledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İngiltere'de bu oranda bir düşüş en son 2009 yılında görülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan telsizinden gelen uyarıya Mehmetçik böyle cevap verdi!
Gündem

Yunan telsizinden gelen uyarıya Mehmetçik böyle cevap verdi!

Yunan donanması telsizinden Türk donanmasına yapılan uyarıya Mehmetçik telsiz üzerinden mehter marşı dinletti.
Uzmanlara göre, Türkiye Doğu Akdeniz'de sahada ve masada kaybeden taraf olmayacak
Siyaset

Uzmanlara göre, Türkiye Doğu Akdeniz'de sahada ve masada kaybeden taraf olmayacak

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, "Oruç Reis gemisini limana çektirmek çok kolay iş değildi. Ayrıca ..
Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...
Gündem

Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...

Türkiye’nin Akdeniz’de yeni Navtex ilanı sonrası Oruç Reis bölgeye hareket etti. Yaşanan olay sonrası Yunanistan’da acil durum ilan edilirke..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı