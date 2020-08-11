İngiltere'de koronavirüs depremi: 730 bin kişi işsiz kaldı
İngiltere'de açıklanan verilere göre, ölümcül koronavirüs pandemisi en çok 18-24 yaş grubundaki ve 65 yaşın üstündeki çalışanlarla beden işçilerini etkiledi.
Dünyada ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) sangını nedeniyle İngiltere'de Mart-Temmuz döneminde 730 bin kişi işsiz kaldı.
Açıklanan verilerin sonuçlarına göre, ölümcül pandemi 18-24 yaş grubundaki ve 65 yaşın üstündeki çalışanlarla beden işçilerini olumsuz etkiledi.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İngiltere'de bu oranda bir düşüş en son 2009 yılında görülmüştü.