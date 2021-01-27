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Dünya İngiltere'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İngiltere'de koronavirüs bilançosu açıklandı

İngiltere'de ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 19:44:00 - 2021-01-27 20:12:09
İngiltere'de koronavirüs bilançosu açıklandı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1725 artarak 101 bin 887'ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 308 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 715 bin 54'e çıktı.

Son 24 saatte 1725 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 101 bin 887'ye yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 7 milyon 164 bin 387'ye ulaştı, bunlardan 474 bin 156'sına ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 605 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bu kişilerden 3 bin 961'i yoğun bakımda bulunuyor.

Bir günde 596 bin 845 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 67 milyon 40 bin 373 oldu.

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