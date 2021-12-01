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Ekonomi İngiltere’de konut fiyatlarında artış
Ekonomi

İngiltere’de konut fiyatlarında artış

İngiltere’de kasım ayında yıllık konut fiyatları yüzde 10 artış kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 18:57:00 -
İngiltere’de konut fiyatlarında artış

Konut kredi kuruluşu Nationwide’ın verilerine göre, ülkede bu yılın kasım ayında konut fiyatları yüzde 10 arttı.

Ülkede bir önceki ayda (ekim) konut fiyatları yıllık bazda yüzde 9,9 artış kaydetmişti.

Kuruluşun açıklamasında ülkede ortalama bir konut fiyatının 252 bin 687 sterlin seviyesine ulaştığı bildirildi ve ülkede konut fiyatlarının hali hazırda salgın öncesindeki 2020 yılının mart ayına kıyasla yüzde 15 seviyesinde artış kaydettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı Omicron’un konut piyasasına olası etkilerinin henüz belirsiz olduğunu kaydetti.

Gardner, "Son aylarda konut piyasası aktivitesinde bazı soğuma işaretleri var. Örneğin, konut işlemlerinin sayısı ekim ayında yıllık neredeyse yüzde 30 düştü." yorumunu yaptı.

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