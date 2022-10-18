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Ekonomi İngiltere'de konut fiyatları arttı
Ekonomi

İngiltere'de konut fiyatları arttı

İngiltere’de konut fiyatları, ülkede yaşanan ekonomik belirsizlikler ve piyasa gerilimlerine rağmen ekimde arttı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 23:19:00 -
İngiltere'de konut fiyatları arttı

İngiliz emlak şirketi Rightmove’dan yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının ekimde yüzde 0,9 arttığı, ortalama konut fiyatlarının 371 bin 158 sterline yükseldiği belirtildi.

Şirketin açıklamasında, ülkede son dönemde yaşanan ekonomik belirsizliklerin ve gerilimlerin etkisiyle konut kredi faizlerinin arttığı, ev sahibi olmak isteyenlerin satış anlaşmalarını bir an önce tamamlamak istediği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede ilk defa konut sahibi olanların bu ayın ilk iki haftasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azaldığı aktarıldı.

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