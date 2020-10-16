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Dünya İngiltere’de instagram fenomenlerine yönelik yeni karar
Dünya

İngiltere’de instagram fenomenlerine yönelik yeni karar

Instagram, İngiltere'de gizli ürün reklamı içeren ve bundan para kazanan fenomenlere yönelik yeni bir karar aldı. Yeni karara göre, sosyal medya fenomenleri, reklam olduğunu ve karşılığında para aldıklarını açıkça göstermeden ürün tanıtamayacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:34:00 -
İngiltere’de instagram fenomenlerine yönelik yeni karar

İngiltere’deki Instagram platformunu yöneten Facebook İrlanda, şirketlerden ürünlerini tanıtarak büyük paralar kazanan sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir karar aldı.

İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) yaptığı açıklamaya göre Instagram fenomenlerinin paylaştıkları video ve fotoğraflarda gizli reklamları engellemek için tedbir almayı üstlendi.

Değişiklikleri 'çok önemli' olarak tanımlayan CMA'ya göre fenomenlerin, ürünleri açıkça reklam olduğunu göstermeden tanıtmaları ciddi anlamda zorlaştırılacak.

Söz konusu kararla sosyal medya fenomenleri artık bir ürün veya hizmete tanıtım yapmadan herhangi bir teşvik ya da para alıp almadığını bildirmek zorunda olacak.

Instagram, fenomenlerin paylaştıkları içerikte reklam içerip içermediğini göstermediği durumları tespit etmek için teknolojiye başvuracak. Teknolojinin ne ya da nasıl olacağı ile alakalı detay verilmedi.

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