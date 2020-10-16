İngiltere’de instagram fenomenlerine yönelik yeni karar

İngiltere’deki Instagram platformunu yöneten Facebook İrlanda, şirketlerden ürünlerini tanıtarak büyük paralar kazanan sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir karar aldı.

İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) yaptığı açıklamaya göre Instagram fenomenlerinin paylaştıkları video ve fotoğraflarda gizli reklamları engellemek için tedbir almayı üstlendi.

Değişiklikleri 'çok önemli' olarak tanımlayan CMA'ya göre fenomenlerin, ürünleri açıkça reklam olduğunu göstermeden tanıtmaları ciddi anlamda zorlaştırılacak.

Söz konusu kararla sosyal medya fenomenleri artık bir ürün veya hizmete tanıtım yapmadan herhangi bir teşvik ya da para alıp almadığını bildirmek zorunda olacak.

Instagram, fenomenlerin paylaştıkları içerikte reklam içerip içermediğini göstermediği durumları tespit etmek için teknolojiye başvuracak. Teknolojinin ne ya da nasıl olacağı ile alakalı detay verilmedi.