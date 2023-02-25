İngiltere'de flaş gelişme! Bizdeki müzmin muhaliflere kapak olsun

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, ünlü İngiliz gazetesi Independent'ın Türkçe edisyonunda yer alan ilginç bir haberi köşesine taşıdı.

Independent Türkçe'nin sitesinde "İNGİLTERE'DE GIDA KITLIĞI: SÜPERMARKETLER KARNEYLE SATIŞA GEÇTİ" başlıklı bir haber yayınlandığını belirten Tezel, Türkiye'deki radikal muhalif kafaların "Yurt dışında hiçbir sorun yok, tüm sorunlar Türkiye'de" diye haber yapılmasını istediğini ifade etti.

Tezel, şunları kaydetti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İNGİLTERE'DE GIDA KITLIĞI: SÜPERMARKETLER KARNEYLE SATIŞA GEÇTİ"

Bu başlığı görünce "Tabii canım İngiltere bizi kıskanıyor" diyenler olabilir. Ama bu başlık Independent Türkçe'nin sitesinde yayınlandı.

Bu başlığa kızıp, sosyal medyada "Sen de mi yandaş oldun?" yorumları yapanlar oldu.

İşte radikal muhalif kafa böyle bir şey: "Yurt dışında hiçbir sorun yok, tüm sorunlar Türkiye'de" diye haberleri yapılsın istiyorlar.

Oysa haberde de belirtildiği gibi Birleşik Krallık'taki süpermarketlerde gıda sıkıntısı yaşanıyor.

Ülkenin üçüncü büyük market zinciri Asda, domates, biber, salatalık, marul, brokoli, karnabahar gibi ürünlerden tek seferde yalnızca üç tane satılmasına karar verdi.

Dördüncü büyük süpermarket zinciri Morrisons'ın da aynı ürünleri tek seferde sadece iki tane satılmasına izin veriyor.

Gıda sıkıntısının Kuzey Afrika ve İspanya'da hasatların kötü hava koşullarından etkilenmesinden kaynaklandığı söyleniyor.

Aslında temel sorunlar; Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte tarımsal üretim, stok ve işgücü sıkıntısı çekilmesi. Ayrıca Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle enerji ve gübre fiyatları yükseldi.

Gündem deprem olmasaydı Birleşik Kral'ın düştüğü bu durum Türkiye'de de çok tartışılırdı."