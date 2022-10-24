İngiltere’de çöküş: Avrupa’nın hasta adamı olduk!

İngiltere’de eski başbakan Boris Johnson’ın liderlik yarışından çekilmesinden sonra Muhafazakâr Parti yeni başkanını arıyor. Eski Hazine Bakanı Rishi Sunak hâlihazırda en avantajlı konumda bulunuyor. Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt da Boris Johnson’ın çekilmesinden sonra Muhafazakâr Parti destekçilerini kendine çekmeye çalışıyor.

Johnson'ın iki sağlam müttefiki James Cleverly ve Nadhim Zahawi, eski başbakanın aradan çekilmesinden sonra Rishi Sunak’a destek vereceklerini duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly da Sunak’ın yanında yer aldığını söyledi.

Johnson, çökmüş bir hükümeti devralma yarışına girmeyişiyle stratejik bir hamle yaptı. Elindeki kuvveti Sunak’a aktarmış oldu.

Muhafazakar Parti'nin uzun süredir destekçilerinden biri olan Guy Hands’e göre, parti şu anda ülkeyi yönetmeye uygun değil.

Yatırım firması Terra Firma'nın kurucusu Guy Hands, Brexit’in yeniden müzakere edilmesi gerektiğini savunuyor. Aksi takdirde “ülke ölüme mahkum” olarak kıvranacak.

“Avrupa’nın hasta adamı”

İngiliz sermayedarlardan Adam Eller da Muhafazakâr Parti’yi açık açık “Avrupa’nın hasta adamı” olarak nitelendirdi. Muhafazakâr Parti’nin iç savaşlarından usanıldığını dile getiren Eller, “parti hatalarını kabul etmiyor!” diyerek sitem etti.

Muhafazakâr Partili Sir Christopher Chope ise “Liz Truss’ın tacı devralanlar tarafından baltalandığını ve çok kızgın olduğunu” söylerken, tek çarenin yeni bir genel seçim olduğunu vurguladı.

Chope, "Parti Avam Kamarası'nda yönetilemez ve bu yüzden isyanları sürdüreceğiz, bu yüzden çok karamsarım" diye ekledi.

Nihaî noktada ne olacak?

Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt 100 rey toplarsa liderlik yarışında yer alacak. Muhafazakar milletvekilleri arasında bugün 15:30-17:30 arasında yapılacak belirleyici bir oylama yapılacak.

Bir sonraki lider ve başbakana Muhafazakar üyeler karar verecek. Kazananı belirlemek için çevrimiçi bir oylamaya katılacaklar ve sonuç da Cuma günü açıklanacak.

KAYNAK: BARAN HABER