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İngiltere'de Brexit yine ertelendi

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği ile vardığı yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:43
İngiltere'de Brexit yine ertelendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşması için İngiltere Parlamentosu'ndan karar çıktı. Parlemento tarihi anlaşmanın oylamasının ertelenmesine karar verdi.

Johnson'ın beklediği karar çıkmadı

AB ve Londra yönetimi, Brexit'te yeni bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Kontrolü geri alan harika bir anlaşma yaptık. Şimdi Parlamento Brexit'in Cumartesi günü yapılmasını sağlamalı" diye konuşmuştu. Ancak parlementodan Johnson'ın beklediği karar çıkmadı.

"Adil ve dengeli bir anlaşma oldu"

Söz konusu anlaşma için AB Komisyonu Başkanı Juncker ise, "AB ve İngiltere için adil ve dengeli anlaşma oldu" demişti.

Brexit nedir?

Brexit, çeşitli kişiler, çıkar grupları ve siyasi partiler tarafından Birleşik Krallık'ın 1973'te Avrupa Birliği'nin önceli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmasından beri yürütülen bir siyasi hedef. Avrupa Birliği'nden ayrılma hakkı, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 50. maddesi ile tüm üye ülkelere tanınmıştır.

Bu konudaki ilk referandum 1975'te yapıldı, seçmenlerin yüzde 67'si üyeliğin devam etmesi yönünde oy kullandı. 2016'da bir kez daha referanduma gidildi ve seçmenlerin yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden çıkılması yönünde oy verdi. Brexit referandumundan sonra Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 17:43
  1. Avrupa Birliği
  2. İngiltere
  3. Boris Johnson
  4. Brexit

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