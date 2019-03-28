İngiltere'de Brexit çıkmazı! Bir kez daha oylanacak Brexit konusunda çıkmaza giren İngiltere, yarın bir kez daha oylayacak.

İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, yarın üçüncü kez Brexit anlaşmasının oylanacağını duyurdu. Ayrıntılar Geliyor...

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