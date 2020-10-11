İngiltere'de bir ilkti! Kararını duyurdu

İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Rakhia İsmail, "beyaz erkeklerin isteklerine izin veren bir sistem olduğu ve siyah bir kadın olarak devamlı ırkçılığa maruz kaldığı" gerekçesiyle üyesi olduğu İşçi Partisinden istifa etti.

Londra'nın Islington bölgesinde 2019-2020'de belediye başkanlığı görevini yapan Somali asıllı Rakhia İsmail, İşçi Partisinde azınlıklara yönelik ayrımcılık yapıldığını belirtti.

İsmail, belediye başkanı olduğu dönemde Müslümanlara yönelik bir bayram organizasyonu düzenleme girişiminde bulunduğunu fakat bunun İslam karşıtı üyelerce önlendiğini ileri sürdü.

Partisinin grup toplantılarında bazı partililerin susmasının istendiğini ifade eden İsmail, "Ülkede azınlık mensubu biri olarak sesimin olmadığını anladım. 6 yıl boyunca partimce değerlerime saygı gösterilmediğini gördüm." dedi.

Rakhia İsmail, beyaz erkeklerin isteklerine müsade eden bir sistem olduğu ve siyah bir kadın olarak partisinde devamlı ırkçılığa maruz kaldığını, bu nedenden ötürü partisinden istifa ettiğini bildirdi.

İsmail, Londra'da Müslümanların yoğun yaşadığı Islington bölgesinde Mayıs 2019'da belediye başkanı seçilmişti.

İsmail'in görev süresi 2020 yılının Mayıs ayında sona ermişti.