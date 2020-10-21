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Aktüel İngiltere'de 24 saatte 26 bin 688 Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

İngiltere'de 24 saatte 26 bin 688 Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 19:40:27 -
İngiltere'de 24 saatte 26 bin 688 Kovid-19 vakası görüldü

LONDRA (AA) - İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 688 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 191 artarak 44 bin 158'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 26 bin 688 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 789 bin 229'a yükseldi.

Bir günde 279 bin 996 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 28 milyon 78 bin 61 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 479 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 629'unun yoğun bakımda olduğu açıklandı.

- Ülkede önlemler sıkılaştırılıyor

Bu arada ulusal karantina kararı almaktan kaçınan İngiliz hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yerel önlemleri sıkılaştırıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Yorkshire bölgesinin "en yüksek Kovid-19 uyarı seviyesine" dahil edildiği bildirildi. Buna göre burada bar ve benzeri eğlence mekanlarının kapanacağı, şehirdeki farklı hane üyelerinin kapalı ve açık mekanlarda bir araya gelmesinin de yasaklanacağı açıklandı.

Daha önce Kovid-19 vakalarındaki ciddi artış nedeniyle Merseyside, Lancashire ve Manchester bölgeleri de "en yüksek Kovid-19 uyarı seviyesi"ne dahil edilmişti.

- 3 aşamalı yerel Kovid-19 uyarı seviyeleri

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar duyurulmuştu.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılmasını, barlar ve restoranların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

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