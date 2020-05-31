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Dünya

İngiltere’de 12 metrelik dev balina sahile vurdu! “Görünce gözyaşlarına boğuldum”

İngiltere’de 12 metrelik dev bir oluklu (Fin) balina sahile vurdu. Balinayı görüp ekiplere haber veren bir kişi ise balinayı sahilde o şekilde görmenin kendisini gözyaşlarına boğduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 07:52:00 -
İngiltere’de 12 metrelik dev balina sahile vurdu! “Görünce gözyaşlarına boğuldum”

İngiltere'nin Essex kentinde yer alan Clacton-on-Sea kasabasında önceki gün 12 metre uzunluğunda dev bir oluklu (Fin) balina sahile vurdu.

“Sahile vurmadan önce ölmüştü”

Kirsty Fordham (43), eşi Mark (47) ile birlikte sabah yürüyüşüne çıktığında sahildeki balinayı fark edip durumu polise bildirdi. Kirsty, balinayı sahilde o şekilde görmenin kendisini gözyaşlarına boğduğunu belirterek “Balina sırtüstü duruyordu ve kesinlikle sahile vurmadan önce ölmüştü.” dedi.

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