  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İngiltere, Türkiye'nin kapısını çaldı! Flaş karar: Türkiye'den ambalaj satın almak istiyoruz diyerek duyurdu! Milyar dolarlık ihracat!
Ekonomi

İngiltere, Türkiye'nin kapısını çaldı! Flaş karar: Türkiye'den ambalaj satın almak istiyoruz diyerek duyurdu! Milyar dolarlık ihracat!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 17:47:00 - 2023-10-03 17:58:49
İngiltere, Türkiye'nin kapısını çaldı! Flaş karar: Türkiye'den ambalaj satın almak istiyoruz diyerek duyurdu! Milyar dolarlık ihracat!

İngiliz firma Türkiye'den onları satın almak istiyor. Türkiye'den kebap, hamburger ve pizza ambalaj kutuları ithal etmek istiyor. İngiltere ambalaj satın alacak

Günün koşuşturması içerisinde zaman kazandıran takeaway uygulaması, dünyada oldukça yaygınlaşmış durumda.

Bugün de takeaway uygulaması için kullanılmak üzere bir alım ilanı TurkishExporter’da yayınlandı. İngiltere’den bir firma kebap, hamburger ve çeşitli boyutlarda pizzalar için ambalaj satın almak istediğini yazdı. İlanlarında sos kabı almak istediklerini de söyledi.

Rakamlarla İngiltere

816,29 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 5. büyük ithalat ülkesi olan İngiltere’ye; Türkiye 15,89 milyar dolarlık ihracat yapıyor. İngiltere’nin ürün aldığı ülkeler listesinde Türkiye 14. sırada yer alıyor.

GTİP Kodu 4819 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 4819 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 4819 – Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları diyerek duyurusunu yaptı. (dunyacom)

Türkiye’de melek yatırımcı: 28,3 milyon TL'lik sermaye imza attılar! Önemli proje, o girişim Türkiye'ye duyuruldu
Türkiye’de melek yatırımcı: 28,3 milyon TL'lik sermaye imza attılar! Önemli proje, o girişim Türkiye'ye duyuruldu

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’de melek yatırımcı: 28,3 milyon TL'lik sermaye imza attılar! Önemli proje, o girişim Türkiye'ye duyuruldu

Polonya'da İngiltere'nin savaş uçağı konuşlandırıldı! Sürpriz yeni bir gelişme!
Polonya'da İngiltere'nin savaş uçağı konuşlandırıldı! Sürpriz yeni bir gelişme!

Dünya

Polonya'da İngiltere'nin savaş uçağı konuşlandırıldı! Sürpriz yeni bir gelişme!

Araba fiyatlarında görülmemiş rakam buna yol açtı: Hem indirim hem de müjdesi geliyor...
Araba fiyatlarında görülmemiş rakam buna yol açtı: Hem indirim hem de müjdesi geliyor...

Otomotiv

Araba fiyatlarında görülmemiş rakam buna yol açtı: Hem indirim hem de müjdesi geliyor...

Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da: ASAN Hizmet şirketi madalya verdi! Yetkili isim dünyaya duyurdu, beğeni yağdı
Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da: ASAN Hizmet şirketi madalya verdi! Yetkili isim dünyaya duyurdu, beğeni yağdı

Teknoloji

Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da: ASAN Hizmet şirketi madalya verdi! Yetkili isim dünyaya duyurdu, beğeni yağdı

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23