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Korona Virüs

İngiltere Sağlık Bakanlığı duyurdu! Ülkeyi karıştıracak koronavirüs kararı

İngiltere Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs verilerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:30:00 -
İngiltere Sağlık Bakanlığı duyurdu! Ülkeyi karıştıracak koronavirüs kararı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 233'e yükseldi. Ayrıca İngiltere Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs verilerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Hükümetin KOVID-19 verilerini paylaştığı internet sitesindeki verilere göre, ülkede son 24 saatte KOVID-19 nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 233'e ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 687 artarak 293 bin 239 oldu.

İngiltere, KOVID-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı günlük ölü sayılarını yayımlamayı durdurdu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, KOVID-19 nedeniyle günlük ölüm sayılarına ilişkin verilerin yayımlanmasının geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Açıklamada, günlük ölü sayılarının KOVID-19 testi pozitif çıkan tüm hastalar üzerinden hesap edildiği, test tarihi ile ölüm tarihi arasında geçen sürenin hesaba katılmadığı, bu nedenle günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddiaların olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de KOVID-19 kaynaklı ölümlere ait verilerin nasıl kaydedildiğine dair acil bir inceleme çağrısında bulunmuştu.

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Yorumlar

Ulvi

Bravo en sonunda biri akıl etti.7x24 insanları koronaya boğuyorlar.İnsanları Ruh hastası,ölüm kprkusu manyağı yapıyorlar.Madem Koronanın ölüm vaka sayılarını falan vereceksin.O zaman tüm ölümlerin sebeblerinin verilerinide yayınla ki. İnsanlar görsünler,okyanusdaki damla için ekmeklerinden olduklarını,ruh hastası olduklarını,hayatın yaşanılmaz bir şey haline çevrildiğini..Darısı aynı kararı almaları için yöneticilerimizin başına..
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mehmet

bizim"türk"medyası"gece"gündüz"şukadar"kişi"öldü"şu"kadar"kişi"hastalandı"diye"haber"yapıp"insanların"piskoloşini"bozuyor"ingiliz"hükümeti"doğru"karar"almış
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