  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası, politika faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 0,1’de sabit bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 16:18:00 -
İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, politika faiz oranının beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım hedefinin de 875 milyar sterlinde sabit bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada kararların bankanın Para Politikası Kurulu üyelerinin oy birliği ile alındığı kaydedildi.

Tutanaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında devam eden aşılama sürecinin İngiltere dahil olmak üzere bazı ekonomilerin görünümünü iyileştirdiği belirtildi.

Tutanaklarda istihdam piyasasındaki göstergeleri yorumlamanın halen güç olduğu, 2020 yılının kasım ayında ülkede işsizliğin yüzde 5 seviyesine yükseldiği belirtildi.

Bankanın tutanaklarında İngiliz hükümeti tarafından 2020 yılının mart ayından bu yana salgın nedeniyle çalışamayacak olan vatandaşlara verilen desteğin işsizlikte ani yükselişi ciddi şekilde sınırladığı kaydedildi ve “İngiltere’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) 2021 yılı içerisinde aşılama programı devam etmesi, Kovid-19 kaynaklı sağlık endişelerinin azalması ve sınırlamaların kolaylaştırılması ile salgın öncesindeki seviyesine hızlı bir şekilde dönmesi öngörülüyor.” İfadesine yer verildi.

Öte yandan tutanaklarda ekonomi için görümümün olağan dışı şekilde belirsiz olduğu belirtilirken, bankanın varlık alım programının gözden geçirilmeye devam edileceği kaydedildi .

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere, Türkiye'nin uçak gemisi talebini reddetti! Yerli ve millisini yapma kararı
Gündem

İngiltere, Türkiye'nin uçak gemisi talebini reddetti! Yerli ve millisini yapma kararı

Türkiye'nin 2020 yılı içinde İngiltere ile uçak gemisi almak için talepte bulunduğu, ancak Londra'nın bu teklifi geri çevirdiği öne sürüldü...
Dünya devi bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'de üretime başlıyoruz
Dünya

Dünya devi bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'de üretime başlıyoruz

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor. Şirketin 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı ve 5 milyona yakın tel..
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikası sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay