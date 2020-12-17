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Aktüel İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
Aktüel

İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Banka, yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programında değişikliğe gitmedi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:48:56 -
İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

BERLİN (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, BoE Para Politikası Kurulu'nun (MPC) politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım programını da 895 milyar sterlinde tuttuğu belirtildi. Kararın oy birliği ile alındığı bildirildi.

MPC tutanaklarında, küresel ekonomik faaliyetlerin artan Kovid-19 vakalarından etkilendiği ve Kovid-19 aşılarının gelecek yılın ilk yarısında uygulanmasının ekonomik görünümdeki aşağı yönlü riskleri azaltabileceği belirtildi.

Tutanaklarda, "Son küresel ekonomik faaliyetler, Kovid-19 vakalarındaki artıştan ve salgına yönelik kısıtlamaların yeniden uygulanmasından etkilenmiştir. 2020'nin 4. çeyreğinde İngiltere ağırlıklı küresel GSYH büyümesinin kasım raporunda öngörülenden biraz daha zayıf olması muhtemel." denildi.

Kurul'un, yılın son toplantısında, para politikasının mevcut şekliyle "uygun" kalmasına karar verdiği belirtilen açıklamada, para politikasının, atıl kapasitenin ortadan kaldırılmasında önemli gelişme kaydedildiğine dair net kanıtlar ortaya çıkana kadar sıkılaştırılmayacağı aktarıldı.

Ekonomik görünümün alışılmadık şekilde "belirsiz" kalmaya devam ettiği kaydedilen tutanaklarda, ekonomik görünümün; Kovid-19 salgınının seyrine, halkın sağlığını korumak için getirilen kısıtlamalara ve AB ile İngiltere arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşmasına bağlı olduğuna işaret edildi.

Tutanaklarda, hanehalkının, şirketlerin ve finansal piyasaların bu gelişmelere vereceği tepkilerin de ekonomik görünümü etkileyeceği belirtildi.

BoE, Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği mart ayında 2 kez olağanüstü toplanarak politika faizini rekor düşük seviye olan yüzde 0,1'e indirmişti.

Banka, 5 Kasım'da da varlık alım hedefini 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkarmıştı.

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