İngiltere Lig Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

LONDRA (AA) - İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham, Arsenal'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Emirates Stadı'ndaki mücadelede Tottenham, 20. dakikada Heung-Min Son'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip, 59. dakikada Dele Alli'nin golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham, sahadan 2-0 galip ayrılarak kupada yarı finale yükseldi.

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Çeyrek finalde gecenin diğer maçında ise Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya geldi.



Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabakada Chelsea, 84. dakikada Eden Hazard'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve yarı finale çıkan son takım oldu.

- Yarı final eşleşmeleri



İngiltere Lig Kupası'nda yarı final eşleşmeleri Tottenham-Chelsea, Manchester City-Burton Albion şeklinde gerçekleşti.

Kupada yarı finalin ilk maçları 8 Ocak, rövanşları ise 22 Ocak'ta oynanacak.