İngiltere Lig Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Kupada Arsenal'i eleyen Tottenham ile Bournemouth'u mağlup eden Chelsea yarı finale yükseldi- Tottenham'ın yarı finaldeki rakibi Chelsea olurken Manchester City ise Burton Albion eşleşti20 Aralık 2018 Perşembe 02:01
LONDRA (AA) - İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham, Arsenal'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
Emirates Stadı'ndaki mücadelede Tottenham, 20. dakikada Heung-Min Son'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip, 59. dakikada Dele Alli'nin golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham, sahadan 2-0 galip ayrılarak kupada yarı finale yükseldi.
- Chelsea evinde turladı
Çeyrek finalde gecenin diğer maçında ise Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabakada Chelsea, 84. dakikada Eden Hazard'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve yarı finale çıkan son takım oldu.
- Yarı final eşleşmeleri
İngiltere Lig Kupası'nda yarı final eşleşmeleri Tottenham-Chelsea, Manchester City-Burton Albion şeklinde gerçekleşti.
Kupada yarı finalin ilk maçları 8 Ocak, rövanşları ise 22 Ocak'ta oynanacak.
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