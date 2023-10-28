İngiltere Kralı Charles Türkiye için yaptığı paylaşım: Türkler, Türkiye'nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim diyerek duyurdu!
İngiltere Kralı Charles'ın Türkiye için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı: Türkiye Cumhuriyeti halkını tebrik ederim sözleri ile paylaşımı sosyal medyada ve Türkiye'de çok büyük ses getirdi. İşte İngiltere Kralı Charles'ın 100'üncü yıl mesajı
Ankara'ya, dünyadan tebrikler gelmeye devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 2023'te, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak.
İngiltere Kralı 3. Charles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla bu özel anı kutladı.
"Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum"
Kral Charles'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:
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Ülkenizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum.
"Misafirperverliği sevgiyle hatırlıyorum"
Türkiye'ye 2015'te yaptığı ziyarette karşılaştığı misafirperverliği sevgiyle hatırladığını belirten Kral Charles, şöyle dedi:
Bu yıl şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye halkının devam eden yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu da ifade etmek isterim.
"Ortaklık ve dostluğun devamını dilerim"
İngiltere ve Türkiye arasındaki ortaklık ve dostluğun devamını dilediği mektubunda Kral Charles, şunları kaydetti:
Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceğinden ve devam edeceğinden eminim.
Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim size en iyi dileklerimizi iletiyoruz.
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