  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi

29 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Adalet Bakanı Tunç'tan BM'nin ateşkes kararıyla ilgili açıklama

Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

Filistin'den dünyaya mesaj: Gıyabımızda cenaze namazı kılmayın, çünkü…

Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu

İran neden Hamas'ı yüzüstü bıraktı? Şii âlim Tufeyli’den şok eden sözler

Türkiye'nin inşaat devinden kötü haber! Mülkleri icradan satılmaya başlandı

Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler

Altında şikayetler patladı! Hükümet alım satımla ilgili yeni kararı duyurdu, sistem tamamen değişiyor
Gündem İngiltere Kralı Charles Türkiye için yaptığı paylaşım: Türkler, Türkiye'nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim diyerek duyurdu!
Gündem

İngiltere Kralı Charles Türkiye için yaptığı paylaşım: Türkler, Türkiye'nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim diyerek duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 21:25:00 - 2023-10-28 21:31:41
İngiltere Kralı Charles Türkiye için yaptığı paylaşım: Türkler, Türkiye'nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim diyerek duyurdu!

İngiltere Kralı Charles'ın Türkiye için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı: Türkiye Cumhuriyeti halkını tebrik ederim sözleri ile paylaşımı sosyal medyada ve Türkiye'de çok büyük ses getirdi. İşte İngiltere Kralı Charles'ın 100'üncü yıl mesajı

Ankara'ya, dünyadan tebrikler gelmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 2023'te, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak.

İngiltere Kralı 3. Charles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla bu özel anı kutladı.

"Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum"

Kral Charles'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkenizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum.

"Misafirperverliği sevgiyle hatırlıyorum"

Türkiye'ye 2015'te yaptığı ziyarette karşılaştığı misafirperverliği sevgiyle hatırladığını belirten Kral Charles, şöyle dedi:

Bu yıl şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye halkının devam eden yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu da ifade etmek isterim.

"Ortaklık ve dostluğun devamını dilerim"

İngiltere ve Türkiye arasındaki ortaklık ve dostluğun devamını dilediği mektubunda Kral Charles, şunları kaydetti:

Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceğinden ve devam edeceğinden eminim.

Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim size en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Google, gündeme oturan ANC Kulaklık özelliği ile rakiplere karşı bir sonraki ralliye hazır! Ses getirecek kararı aldı
Google, gündeme oturan ANC Kulaklık özelliği ile rakiplere karşı bir sonraki ralliye hazır! Ses getirecek kararı aldı

Teknoloji

Google, gündeme oturan ANC Kulaklık özelliği ile rakiplere karşı bir sonraki ralliye hazır! Ses getirecek kararı aldı

Türkiye'nin elektrik üretim şirketinden Türkiye kararı! Türkiye’nin geleceği, geleceğin 100’leri projesi, olay sözler
Türkiye'nin elektrik üretim şirketinden Türkiye kararı! Türkiye’nin geleceği, geleceğin 100’leri projesi, olay sözler

Gündem

Türkiye'nin elektrik üretim şirketinden Türkiye kararı! Türkiye’nin geleceği, geleceğin 100’leri projesi, olay sözler

Türkiye başlattı, dünyaya duyurdu: Talimatı ile 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı! Türkiye hamlesi haberi
Türkiye başlattı, dünyaya duyurdu: Talimatı ile 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı! Türkiye hamlesi haberi

Aktüel

Türkiye başlattı, dünyaya duyurdu: Talimatı ile 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı! Türkiye hamlesi haberi

Meteoroloji yeni tahmini böyle açıklayarak uyardı! Türkiye'ye kötü haber: sis, pus şiddetli geliyor! İşte o tarihi
Meteoroloji yeni tahmini böyle açıklayarak uyardı! Türkiye'ye kötü haber: sis, pus şiddetli geliyor! İşte o tarihi

Yaşam

Meteoroloji yeni tahmini böyle açıklayarak uyardı! Türkiye'ye kötü haber: sis, pus şiddetli geliyor! İşte o tarihi

12
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

HER YÜZÜNE GÜLENİ DOST SANMA, İNGİLTERE'NİN MAZİSİ KARANLIK, ÇİRKİN, KAN, GÖZ YAŞI, AH DOLU TEMELİ OLAN SİCİLLİ BİR DEVLETTİR.

Salih

İçimizdeki hainler sayesinde Osmanlıyı içten yıkan İngiltere
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23