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İngiltere, İsveç'i 2-0'la devirdi

İngiltere, çeyrek finalde karşılaştığı İsveç'i 2-0 yenerek, FIFA 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 18:57
İngiltere, İsveç'i 2-0'la devirdi

2018 Rusya Dünya Kupası'nda İngiltere, şeytanın bacağını kırdı ve 1990'dan sonra ilk kez yarı finale yükseldi. İngiltere, çeyrek finalde karşılaştığı İsveç'i 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran 3. takım oldu.

Karşılaşma beklendiği gibi temposuz başlarken İngiltere, duran toptan aradığı golü buldu. 30. dakikada Ashley Young'un kullandığı korner atışına iyi yükselen Henry Maguire, İngiltere'yi 1-0 öne geçiren golü attı.

DELE ALLI, İNGİLTERE'Yİ RAHATLATTI

Zor geçmesi beklenen maçta rahat bir oyun sergileyen İngiltere, ikinci yarıya da iyi başlarken 59. dakikada Dele Alli'nin attığı golle farkı ikiye çıkarttı. Genç yıldız, Dünya Kupası'nda ilk golünü kaydetmiş oldu.

Maçın kalan dakikalarında İsveç oyundan koparken İngiltere, kontrollü oynayarak skoru korudu ve maçı 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

1990'DAN SONRA İLK KEZ

Dünya Kupası'nda Fransa ve Belçika'nın ardından yarı finale yükselen 4. takım olan İngiltere, 1990 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez yarı finale adını yazdırdı. 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda son 4 takım arasına kalan İngiltere, final yolunda Hırvatistan / Rusya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 18:57
  1. FIFA 2018 Dünya Kupası
  2. İngiltere
  3. İsveç

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