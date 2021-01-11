“İngiltere ile imzalanan STA bir dönüm noktası”

Pekcan, Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) bir süre önce başlattığı ve sosyal medyada giderek beğeni kazanan ADF120Sec (120 Saniye) uygulamasına katılarak, Türkiyeİngiltere arasında imzalanan STA anlaşmasına ilişkin mesajını paylaştı. Pekcan, mesajında, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinerek, İngiltere’nin, Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı olduğunun, aynı zamanda çok önemli ticaret ve yatırım ortağı olduğunun altını çizdi. İki ülke arasında STA’nın uzun çalışmalar ve görüşmeler sonucu imzalanmasından duyulan memnuniyeti dile getiren Pekcan, söz konusu anlaşmanın imzalanamaması halinde ihracatın yüzde 75’inin gümrük vergisine tabi tutulacağına dikkati çekti.

Yüksek vergilerle karşılaşmayacak

Pekcan, şöyle devam etti: “İhracatçılarımız rekabetçi koşullarda Birleşik Krallık pazarına girmenin keyfini çıkarmaya devam edecek ve yüksek vergilerle karşılaşmayacak. STA’nın ikili ticaretimizin önündeki başlıca belirsizlikleri ve engelleri ortadan kaldıran ve gelecekteki ilişkilerimiz için sağlam temel oluşturan çok önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum.”