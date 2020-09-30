  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere İçişleri Bakanı, sığınmacıları uzak adalara gönderme olasılığını araştırdı
Aktüel

İngiltere İçişleri Bakanı, sığınmacıları uzak adalara gönderme olasılığını araştırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:01:39 -
İngiltere İçişleri Bakanı, sığınmacıları uzak adalara gönderme olasılığını araştırdı

LONDRA (AA) - İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in sığınmacıların uzak Atlantik adalara gönderilmesi olasılığının uygulanabilirliğini araştırttığı ortaya çıktı.

Financial Times'ın haberine göre, kendisi de göçmen çocuğu olan Patel, bakanlık yetkililerine İngiltere'den yaklaşık 6 bin 500 kilometre uzaktaki güney Atlantik'teki volkanik ada Ascension'da sığınma kampı inşa edilip edilemeyeceğine bakılması talimatı verdi.

Bakanın araştırılmasını istediği diğer bir ada da Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın 1815'teki Waterloo Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra sürgüne gönderildiği Saint Helena oldu.

Bu konuda Dışişleri Bakanlığına danışılarak adalar gibi uzak yerlere sığınmacı göndermenin uygulanabilirliği hakkında değerlendirme yapıldı.

Bakan Patel'in plana devam etmemeye karar verdiği anlaşıldı.

Öneride, 1980'lerden beri sığınmacılar için açık denizlerde kayıt ve gözaltı merkezleri kullanan Avustralya'nın etkisi olduğu değerlendiriliyor.

İşçi Partisinden Gölge İçişleri Bakanı Nick Thomas-Symonds, konuya ilişkin, "Bu gülünç fikir hem insanlık dışı hem de uygulanabilir değil ayrıca aşırı maliyetli. Dolayısıyla bu Muhafazakar Parti hükümetinin böyle bir fikir bulması akla yakın geliyor." dedi.

Arjantin'in hak iddia ettiği Falkland Adaları'nı savunmak için kullanılan ve bir hava üssüne ev sahipliği yapan Ascension Adası, 1000'den az bir nüfusa sahip.

1972'de İngiltere'de doğan Patel'in anne ve babası, 1960'larda Uganda'dan İngiltere'ye gelmişti. Hintli olan aile daha önce de Hindistan'dan Uganda'ya göçmüştü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!
Gündem

Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Eylül Çarşamba günü yeni yayın dönemine ilişkin gelen şikayetleri değerlendirmek üzere toplanacak...
Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu
Dünya

Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu

Azerbaycan ordusu, yüksek rütbeli Ermeni subayların bulunduğu bir sığınağı imha etti.

Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim
Medya

Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim

'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizini kadrosunda yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile özel röporta..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay