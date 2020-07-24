İngiltere hükümetine 'sosyal medya düzenlemesi' çağrısı

BBC'de yer alan bir habere göre İngiltere Parlamentosu'nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi, koronavirüs pandemisi boyunca yanlış ve yanıltıcı bilgilerin çok hızlı bir şekilde yayıldığını gerekçe göstererek, sosyal medya üzerinde bir yasal düzenleme yapılması için hükümete çağrıda bulundu.

Konuyla ilişkin BBC'ye konuşan Komite Başkanı Julian Knight, "Doğru yasama yapısının halen ortaya konmadığını görüyoruz ve sosyal medya şirketlerinin vicdanlarına bel bağlamaya devam ediyoruz. Bu yeterli değil. Elimizdeki mevcut yasalar bu amaca uygun değil ve biz hala bekliyoruz. Şu ana kadar bu konuda çok fazla gecikme yaşandığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

Facebook, Twitter ve YouTube gibi platformlarda düzenlenmeye daha fazla ihtiyaç duyulduğunu aktaran Knight, açıklamasına şöyle devam etti: "Sosyal medya şirketlerinin gerçekten diğerlerinden önde olması gerekiyor ve bizim de hükümet olarak bunu onlara net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Bu, ifade özgürlüğü meselesi değil. Bu, kamu sağlığı meselesidir."