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Dünya İngiltere dünyaya duyurdu: Erdoğan ile Johnson bu konuda anlaştı
Dünya

İngiltere dünyaya duyurdu: Erdoğan ile Johnson bu konuda anlaştı

Brüksel'de bulunan NATO karargahındaki zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Konuyla ilgili İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklama dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 17:01:00 -
İngiltere dünyaya duyurdu: Erdoğan ile Johnson bu konuda anlaştı

Brüksel'de bulunan NATO karargahındaki zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Konuyla ilgili İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden açıklama geldi.

Açıklamada; "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştı." denildi.

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