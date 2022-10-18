İngiltere' den U dönüşü!

Bir süredir İngiltere’nin vergi indirim paketine karşı kredi derecelendirme kuruluşlarının restinin önemine dikkat çekiyorduk. İngiltere önce Maliye Bakanını ( şimdi ex oldu) değiştirdi ve İngiltere'nin yeni maliye bakanı Jeremy Hunt , Başbakan Liz Truss'un, sterlin son haftalarda rekor düşük seviyelere ulaşması ve İngiltere Merkez Bankası'nın müdahale etmek zorunda kalmasıyla birlikte piyasa kargaşasının körüklediği siyasi bir girdaba yol açan ekonomik planının, piyasalardaki karmaşaya son vermek için, kararları beklenenden 2 hafta önce geri çektiğini belirten Hunt, piyasalara güven vermenin hayati önem taşıdığını ifade etti. Bu mali U dönüşü sonucunda hemen BoE’nin Kasım ayı toplantısı 100 baz puanlık faiz artışı beklentisi 75 baz puanlık faiz artırımına çevrildi. İngiltere’de gelir vergisi tabanı yüzde 19’a indirilmeyecek ve yüzde 20’de tutulacak.

Enerji faturaları için daha önce 2 yıllığına açıklanan tavan fiyat uygulaması ise sadece Nisan ayına kadar yürürlükte kalacak ve daha sonra yeniden değerlendirilecek. Damga vergisi ve sosyal güvenlik primlerine yönelik kararlar ise değiştirilmeyecek.

Yeni alınan kararlar çerçevesinde, kar payı indirimi kaldırılacak, turistler için vergisiz alışveriş ve alkol vergilerinin dondurulması kararı da iptal edilecek. Eski maliye bakanı , en yüksek gelir grubundan alınan yüzde 45’lik vergi oranını yüzde 40’a düşüren maddeyi içeren bütçe düzenlemesi teklif etmişti. Açıklamanın ardından sterlinin rekor seviyelere düşmesi ve alınan tepkiler üzerine hükümet bu vergi indirim oranını kararında geri adım atmıştı.

Wall Street, İngiltere'deki sağlam kazançlar ve mali politikadaki geri dönüşün risk iştahını körüklemesi ve dolar karşısında sterlin ve euroyu artırmasıyla günü ralli yaparak %1.9 ile %3.4 artışla sonlandırdı.

Avrupa hisse senetleri de , İngiltere'nin mali politikasını tersine çevirmesiyle keskin bir yükselişle kapandı. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi %0.43 , Japon Nikkei %0.6 ve S&P 500 vadelileri ve de Nasdaq vadelileri %0,8 yükselişte. ABD Benchmark 10 yıllık tahviller Cuma günkü %4.066’ya karşın bu sabah %4.0166 da, Euro ve sterlin, Hunt'ın açıkladığı politika değişiminin ardından güç kazandı ve doların değer kaybetmesine neden oldu. Dolar endeksi %1,02 düşerken, euro %1,19 artışla 0,9835 dolara çıktı.

Piyasalar yaklaşmakta olan durgunluk belirtilerini , Çin'in devam eden gevşek para politikası dengelerken ham petrol fiyatları dalgalandı. ABD ham petrolü %0,18 düşüşle varil başına 85,46 $'da kapanırken, Brent varil başına 91,62 $'da işlem görmekte. Dolardaki yumuşaklık altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirdi. Spot altın %0,4 artışla ons başına 1,648,39$'a yükseldi.

Borsa Gündem