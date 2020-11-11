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Aktüel İngiltere, Dağlık Karabağ anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Aktüel

İngiltere, Dağlık Karabağ anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 00:17:50 -
İngiltere, Dağlık Karabağ anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha fazla can kaybını önlemek için zor kararlar aldılar." ifadesini kullandı.

Çatışmayı sona erdiren anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirten Raab, taraflara, vatandaşlarının çıkarları için kalıcı bir barış anlaşmasına varmaları amacıyla birlikte çalışmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

- Azerbaycan ordusunun başarısı Ermenistan'ı anlaşmaya zorladı

Azerbaycan ve Ermenistan, TSİ ile 10 Kasım 24.00'den itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.



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