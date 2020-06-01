  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

İngiltere Championship 20 Haziran’da başlayacak

İngiltere’de korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Championship’in 20 Haziran’da yeniden başlanması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:35:09 -
İngiltere Championship 20 Haziran’da başlayacak

İngiltere’de korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Championship’in 20 Haziran’da yeniden başlanması planlanıyor.


İngiltere Futbol Ligi’nin (EFL) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle ertelenen İngiltere Championship karşılaşmalarının kaderi belli oldu. Alınan kararlara göre, liglerin 20 Haziran’da başlayabileceği ifade edildi. Müsabakalar seyircisiz olarak oynanacak ve takımlar 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Sezonun 30 Temmuz’da oynanacak play-off finaliyle tamamlanması planlanıyor.


24 takımlı oynanan ligde geride kalan 37 haftada Leeds United 71 puanla liderlik koltuğunda otururken, West Bromwich 70 puanla ikinci ve Fulham da 64 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı