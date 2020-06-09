İngiltere büyükelçisinden skandal FETÖ açıklaması

Bosna Hersek'in İngiliz Büyükelçisi Matthew Field, FETÖ'nün üniversitesini, bir çok kez ziyaret etmiş, toplumsal meşruiyetini kaybetmiş girişime itibar kazandırmaya çalışmıştı.

Bizzat çalışıyor

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde; 3 Haziran 2020 tarihinde attığı tweetle, üniversiteye öğrenci toplamak için bizzat çalışıyor. Bir İngiliz Eğitim Kurumu ve Burç Üniversitesi arasındaki işbirliğini de, tweetinde ilan ediyor. İngiliz Büyükelçi 3 Haziran'da attığı tweette şu ifadeleri kullanıyor: "Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, Burç Üniversitesi ve İngiliz Stirling Eğitim Kurumu bütün lisans programlarına yüzde 50 indirim yapacaklar. Kariyerinizi, Bosna Hersek'te, İngiltere'nin akredite ettiği bir üniversitede geliştirin"

Yurt dışında FETÖ okulları

Türkiye'nin girişimleri ile FETÖ'nün yurt dışında bulunan çok sayıda okulu kapatıldı, bir kısmı ilgili ülke tarafından millileştirildi, bazıları ise Maarif Vakfı tarafından devralındı.

Türkiye'den kaçıp okulları üzerlerine aldılar

Terör örgütünün Bosna Hersek'te de okulları bulunuyor. Burç Üniversitesi adıyla faaliyet gösteren bu okullar; 15 Temmuz ihanet girişiminden sonra ABD'li bir firmanın adıyla faaliyetlerine devam etti. 2 yıl önce Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler okulu üzerlerine aldılar. Yeni firmaları İngiltere adresliydi. Okul aynı anlayış tarafından işletilmeye devam ediyor.

Boşnak halkı da rahatsız

Okulun bulunduğu Saraybosna'nın Ilıdza semtinde bahçe direklerine İngiliz bayrakları asılmasından; örgütün anlayışının yaşatılmaya çalışılmasından, Türkler kadar Boşnak halkı da rahatsız.

İngilizlerin desteğiyle rahat bir nefes alma çabasındalar

Türkiye'nin çalışmaları ve Boşnak halkının mesafeli durması nedeniyle okulun zor günler yaşadığı biliniyor. İngiliz Büyükelçi'nin aleni himayesiyle, örgüt okulu nefes almaya çalışıyor. Büyükelçinin bu gayretiyle; Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna Hersek hükümetlerinin onaylarıyla faaliyetlerine devam eden; 2015 Yılında Batı Balkanların En Başarılı Üniversitesi Seçilen Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ne yönelen ilgiye set çekmek istediği de değerlendiriliyor.