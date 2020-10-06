İngiltere Başbakanı'ndan "ekonomiyi normale döndürme" vaadi

LONDRA (AA) – İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk kez konut sahibi olacaklara yüzde 5 depozito ile ev sahibi imkanı tanınacağını belirterek, koronavirüs (Kovid-19) salgınını, ekonominin yeniden şekillendirilmesi için de bir fırsat olarak kullanılacağını söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen Muhafazakar Parti’nin yıllık toplantısında konuşan Johnson, gelecek yıl bu zamanlarda ülke ekonomisini yeniden normale döndürme sözü verdi.

Başbakan Johnson ayrıca ilk kez ev sahibi olacaklar için yüzde 15 olan depozito zorunluluğunun yüzde 5 seviyesine çekileceğini belirterek, “Kiracı bir nesli satın alan bir nesle dönüştüreceğiz. Biz bu adımın 2 milyon kişiyi daha ev sahibi yapacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Salgının ardından yaklaşık bir yıl içerisinde hayatın normale döneceğinin altını çizen Johnson, “Hükümetiniz gece gündüz virüsten kurtulmamız için çalışıyor. Bu ülke her tür saldırgan yaratığı binlerce yıl boyunca gördü. Başaracağız.” şeklinde konuştu.

Ekonominin dönüştürüleceğinin altını çizen Johnson, İngiltere’deki her eve enerjinin gelecek 10 yıl içerisinde deniz üzerine kurulan rüzgar türbinleri ile sağlanacağını da söyledi.

Johnson, “Su ısıtıcınız, çamaşır makineniz, ocağınız, ısınmanız, elektrikli araçlarınız için temiz enerji, adalarımızdaki rüzgar türbinlerimizden sağlanacak.” ifadelerini kullandı.

Johnson, “Suudi Arabistan için petrol ne ise, İngiltere için de rüzgar o. Neredeyse sınırsız bir kaynak. Rüzgar, karbon emisyonu olmadan, çevreye zarar vermeden enerji üretilmesini sağlıyor.” yorumunu yaptı.