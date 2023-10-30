  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

UEA Başkanı Birol petrol fiyatı uyarısı yaptı: ilgili söylediği sözler ortalığı karıştırdı! Küresel jeopolitik riskler

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

92 ülkeden 131 katılımcı Diyanet'te Gazze için toplandı!

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

Dolar kuru 28 liraya dayanırken, elinde doları olanlar: Necmettin Batırel'den olay çıkış, jet cevap! Dikkat çeken açıklama

Dağıstan'da Tel Aviv uçağı ortalığı karıştırmıştı! Rusya'dan flaş açıklama

Tarihi keşif: Bilim insanları kanserli hücreyi küçültmeyi başardığı ortaya çıktı! Dünyaya böyle duyurdular

Kuru fasulye gaz yaptı: TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" sonuçlarını açıkladı: Rakamlar 'Eyvah' dedirtti
Dünya İngiltere Başbakanı Sunak'tan skandal Filistin kararı!
Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak'tan skandal Filistin kararı!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 22:38:00 - 2023-10-30 23:25:43
İngiltere Başbakanı Sunak'tan skandal Filistin kararı!

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Paul Bristow'dan kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumların ardından hükümetteki görevinden ayrılması istendi" denildi.

“Artık rahatça konuşabiliyorum”

Görevden alınmasının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Bristow, "Başbakan'ın kararını tamamen anlıyorum. Keyif aldığım bir işten ayrıldığım için pişmanlık duyuyorum. Ancak seçmenlerimin çoğunun derinden önemsediği bir konu hakkında artık rahatça konuşabiliyorum” dedi.

“Binlerce kişi öldürüldü ve bir milyondan fazlası yerinden edildi”

Bristow geçtiğimiz perşembe günü Başbakan Sunak’a yazdığı mektubunda, "Seçmenlerim ve ben, şu anda Gazze'de ortaya çıkan yürek parçalayıcı ve yıkıcı insani krizden derin üzüntü duyuyoruz. Binlerce kişi öldürüldü ve bir milyondan fazlası yerinden edildi. Bunun İsrail'i nasıl daha güvenli hale getirdiğini veya herhangi bir şeyi daha iyi hale getirdiğini anlamak zor” ifadelerini kullanmış, Filistinlilerin Hamas'ın saldırılarından dolayı toplu olarak cezalandırılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Kalıcı ateşkesin hayat kurtaracağını belirten Bristow, ateşkesin yardımların en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlayacağını aktarmıştı.

Bristow'un seçim bölgesinin yüzde 18’i Müslüman

Çok sayıda muhalefet milletvekili ateşkes çağrılarına destek verirken, az sayıda muhafazakar milletvekili bunu destekledi. Son nüfus sayımına göre, Bristow'un seçim bölgesi Peterborough’ta yaklaşık yüzde 18'i Müslümanlardan oluşuyor.

İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu
İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu

Makinistin görüntüsü viral olmuştu! İngiltere'den skandal 'Özgür Filistin' kararı
Makinistin görüntüsü viral olmuştu! İngiltere'den skandal 'Özgür Filistin' kararı

Dünya

Makinistin görüntüsü viral olmuştu! İngiltere'den skandal 'Özgür Filistin' kararı

İngiltere vatandaşlarını uyardı! 'Derhal o ülkeyi terk edin'
İngiltere vatandaşlarını uyardı! 'Derhal o ülkeyi terk edin'

Dünya

İngiltere vatandaşlarını uyardı! 'Derhal o ülkeyi terk edin'

Batı Müslümanlara katliamı reva görüyor! İngiltere de Gazze'de ateşkes istemiyor
Batı Müslümanlara katliamı reva görüyor! İngiltere de Gazze'de ateşkes istemiyor

Dünya

Batı Müslümanlara katliamı reva görüyor! İngiltere de Gazze'de ateşkes istemiyor

İşte Batı'nın vahşi yüzü! İngiltere Gazze'deki katliamı savundu
İşte Batı'nın vahşi yüzü! İngiltere Gazze'deki katliamı savundu

Dünya

İşte Batı'nın vahşi yüzü! İngiltere Gazze'deki katliamı savundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SIYONIST-EMPERYALIST SUNSI SOYKIRIMCI USLAM DUSMANI INGILTERENIN KOPEGI OLMUS ZAVALLI EZIKLERI KIRLI-KANLI-ADİ ISLERINDE KULLANMASI ESKI SOYKIRIMCI ALISKANLIGIDIRI

.........
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23