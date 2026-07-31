İngiltere-Azerbaycan vatandaşı tutuklandı: Rum kesimindeki İngiliz üssünde İran’a casusluk

İngiltere polisi, İngiltere ve Azerbaycan vatandaşlıkları bulunan 44 yaşındaki Rashad Sultanov’un Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiliz hava üssünde İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yakalandığını açıkladı.

Londra polisi, Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiliz hava üssünde İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle bir kişinin yakalandığını açıkladı. İngiliz polisi açıklamasında, İngiltere ve Azerbaycan vatandaşlıkları bulunan 44 yaşındaki Rashad Sultanov’un 17 Temmuz’da Güney Kıbrıs Rum yetkilileri tarafından yakalandığını duyurdu. Sultanov’un sınır dışı işlemlerinin devam ettiği ve bu süreçte gözaltında tutulduğu kaydedilirken Sultanov’un İngiltere’nin ilk denizaşırı Ulusal Güvenlik Yasası soruşturması kapsamında, terörle mücadele polisinin geçen yıl 11 Mayıs ile 22 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs’taki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssünde yaşanan olaylarla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma çerçevesinde tutuklandığı belirtildi.

Sultanov’un askeri üste yasadışı gözlemler yaptığı ve elde ettiği belgeleri İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu ile paylaştığı aktarıldı.

İngiltere’ye iade süreci duruşmaya taşındı

İngiliz Egemen Askeri Üssü Ağrotur ile Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’ne yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla Haziran 2025’te tutuklanan 45 yaşındaki Raşad Sultanov hakkında İngiltere makamları iade talebinde bulundu. Casusluk suçlamasıyla Haziran 2025’ten bu yana Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Sultanov’un İngiltere’ye iade talebi mahkemede ele alındı. Sultanov’un iadeye itiraz etmesi üzerine Limasol Kaza Mahkemesi’nde görülen dosya duruşmalı olarak devam edecek.