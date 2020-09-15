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Aktüel İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a nükleer anlaşmaya tam uyması çağrısı
Aktüel

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a nükleer anlaşmaya tam uyması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 21:11:48 -
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a nükleer anlaşmaya tam uyması çağrısı

VİYANA (AA) - İran nükleer anlaşmasına taraf üç Avrupa ülkesi İngiltere, Almanya ve Fransa (E3), İran’ın nükleer faaliyetlerinin kaygı verici olduğunu belirterek, Tahran yönetimine, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında taahhütlerini tam anlamıyla yerine getirmesi çağrısını yineledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da süren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kuru toplantısında, E3 ülkeleri İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, KOEP’e taraf 3 ülke olarak, nükleer anlaşmanın korunması ve tam olarak uygulanması için kararlılık ifade edilerek (ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurulan ve ticari faaliyetlere özel araç desteği adı verilen ) INSTEX mekanizmasının getirilmesi de dahil olmak üzere İran ile meşru ticareti kolaylaştırmak için taahhütlerin ötesinde bir çaba sarf edildiği belirtildi.

İran’ın anlaşma kapsamında taahhütlerini yerine getirmemesinin endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına ciddi şekilde zarar vermeye devam ettiği belirtildi.

- E3, İran'ın yeni gelişmiş santrifüjler kurmayı durdurmasını istiyor

Açıklamada, "İran’ın Natanz’daki Yakıt Zenginleştirme Tesisine yeni gelişmiş santrifüjler kurmayı planladığını duyurmasından derin endişe duyuyoruz. Bu, İran'ın zenginleştirme kapasitesini artıracak ve santrifüjlerin türleri, sayısı ve yerleri üzerindeki KOEP sınırlarını aşacaktır." görüşüne yer verildi.

İran’a bu karardan dönmesi çağrısında bulunan E3 ülkeleri, İran’ın anlaşmanın öngördüğü yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme sınırını aşması ve uranyum stokunu KOEP’e göre yaklaşık 10 katı artırmasının kaygı verici olduğunu belirtti.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları geri getirmesinin ardından Avrupa ülkelerinin anlaşmayı koruyacak adımları atmaması üzerine İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını açıklamıştı.

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