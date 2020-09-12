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Dünya İngiltere açıkladı: Koronavirüs bulaştırma katsayısı arttı
Dünya

İngiltere açıkladı: Koronavirüs bulaştırma katsayısı arttı

İngiltere hükümetinin açıkladığı son verilere göre, ülkede koronavirüs bulaştırma katsayısı 1'in üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:49:00 -
İngiltere açıkladı: Koronavirüs bulaştırma katsayısı arttı

İngiltere hükümeti, ülkede 1 kişinin virüs bulaştırdığı kişi sayısı anlamına gelen R sayısının 1'in üzerine çıktığını ve 1 ila 1,2 arasında seyrettiğini açıkladı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu tıbbi direktörü Yvonne Doyle, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doyle, insanları sosyal mesafe kurallarına uymaları, ellerini düzenli olarak yıkamaları ve mutlaka maske takmaları yönünde uyardı.

İngiltere'de yapılan bir araştırma ise, koronavirüs vaka sayılarındaki en yüksek artış oranının 18-24 yaş grubunda olduğunu gösterdi. Vaka artışına bağlı olarak ülkede yeni kısıtlama kararlarının getirilmesi düşünülüyor.

İngiltere dışında koronavirüs vakalarının artış gösterdiği bazı ülkelerden de yeni kısıtlama kararları geldi. Pazartesi gününden itibaren Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da 6 kişiden fazla insanın toplanmasına izin verilmeyeceği açıklandı.

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