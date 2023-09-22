İngilizlerin iddiası ortalığı birbirine kattı: Çok sayıda ödül alan Bulgar güzellik uzmanı Rus ajanı çıktı! Gündemi altüst etti!

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Rus casusluk şebekesine yönelik yürütülen bir soruşturma, beklenmedik bir sürprizle sonuçlandı.

Metropol Polisi ve MI5 tarafından yürütülen ortak soruşturma, beş kişinin Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adına casusluk yaptığı şüphesiyle yakalanmasıyla sonuçlandı. Bu kişiler arasında kariyerinde çok sayıda ödül kazanan Bulgar bir güzellik uzmanı olan 29 yaşındaki Vanya Gaberova da bulunuyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Rus casusluk şebekesine yönelik yürütülen bir soruşturma, beklenmedik bir sürprizle sonuçlandı. Metropol Polisi ve MI5 tarafından yürütülen ortak soruşturma, beş kişinin Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adına casusluk yaptığı şüphesiyle yakalanmasıyla sonuçlandı. Bu kişiler arasında kariyerinde çok sayıda ödül kazanan Bulgar bir güzellik uzmanı olan 29 yaşındaki Vanya Gaberova da bulunuyor.

İngiltere, son günlerde Rusya için casuslukla suçlanan beş kişiyi daha tutukladı. Bu kişiler arasında, Bulgaristanlı güzellik uzmanı Vanya Gaberova da yer aldı.

Gaberova’nın yanı sıra, Kuzey Batı Londra’dan 41 yaşındaki Bizer Dzhambazov ve 31 yaşındaki Katrin Ivanova çifti ile Norfolk, Great Yarmouth’tan 45 yaşındaki Orlin Roussev de casuslukla suçlandı. Şüphelilerin sahte belge bulundurmakla suçlandığı belirtildi.

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YARARLI BİLGİ TOPLAMAK İÇİN KOMPLO KURDULAR’

Üç erkek ve iki kadın, Ağustos 2020 ile 2023 Şubat ayları arasında “devletin güvenliğine ve çıkarlarına zarar verecek bir amaçla düşmana yararlı bilgi toplamak için komplo kurmakla” suçlandı. Suçlamaları açıklayan CPS Özel Suçlar ve Terörle Mücadele Bölümü Başkanı Nick Price, beş kişinin tamamının Rusya için casusluk yaptığından şüphelenildiğini belirtti.

‘ÇOK NAZİK VE KİBAR BİR İNSAN’

Bununla birlikte normhaber'in derlediği haberde: Gaberova, erkek arkadaşı Ivan Stoyanov ile birlikte kefaletle serbest bırakıldı. Gaberova’nın sahip olduğu güzellik salonunun komşuları, onun “çok nazik ve kibar” bir kişi olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

ÇOK SAYIDA ÖDÜL KAZANDI

Diğer taraftan, VG Pretty Woman Ltd adlı şirketin sahibi olan Gaberova’nın eğitim aldığı Bulgaristan Ulusal ve Dünya Ekonomisi Üniversitesi’nde ödüller kazandığı ortaya çıktı. Gaberova’nın aynı zamanda dünya kirpik şampiyonasında jüri üyeliği yaptığı ve çeşitli güzellik uygulamalarında ödül kazandığı belirtildi.

Diğer taraftan İngiliz yetkililer, şüphelenilen casus şebekesinin Almanya ve Karadağ’daki hassas bölgelerde gözetleme operasyonları gerçekleştirmiş olabileceğini de söyledi.

SAHTE BELGELER VE SAHTE BASIN KARTLARI BULUNDU

Polisler, beş kişi arasında yer alan Roussev’in yaşadığı yerde sahte belgelerin yanı sıra, sahte basın kartları ve televizyon kanalları için kıyafetler bulduklarını iddia etti.

CPS yetkilisi Price, “Beş kişi hakkındaki cezai kovuşturma devam etmektedir ve her birinin adil yargılanma hakkı vardır. Bu yargılamalara herhangi bir şekilde halel getirebilecek hiçbir haber, yorum ya da bilgi paylaşımının internet üzerinden yapılmaması son derece önemlidir.” ifadelerini kullandı.