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Dünya İngilizlerden Rus ajan operasyonu, resmen açıkladı! Rusya'dan ajanlık için geliyorlar: Kötü koku, tehlikeli gerginlik
Dünya

İngilizlerden Rus ajan operasyonu, resmen açıkladı! Rusya'dan ajanlık için geliyorlar: Kötü koku, tehlikeli gerginlik

Yeniakit Publisher
2023-08-15 18:45:00 - 2023-08-15 18:53:02
İngilizlerden Rus ajan operasyonu, resmen açıkladı! Rusya'dan ajanlık için geliyorlar: Kötü koku, tehlikeli gerginlik

İngiliz yayın kuruluşundan hiç beklenmeyen bir paylaşım geldi: Rusya'nın casusluk faaliyetlerine başladı diyerek bu haberi paylaştı! İngiltere, Rusya ile ilişkilerinde büyük ikilemle karşı karşıya: Polisin verilerine göre, İngiliz polisi Bulgaristan vatandaşı olan kişilerin turistler gibi İngiltere'ye seyahatleri söz konusu bu tür olayların artmaya başladı diyerek duyurdular.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, İngiliz polisi Rus gizli servisine çalıştıkları şüphesiyle biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin Bulgaristan vatandaşı oldukları, ulusal bir güvenlik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon çerçevesinde yakalandıkları ifade ediliyor.

Şubat ayında düzenlenen operasyonda toplam 5 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin Resmi Sırlar Yasası kapsamında tutuklandıkları, 3 kişinin ayrıca sahte kimlik belgesi bulundurmakla da suçlandıkları ifade ediliyor.

Polisin açıklamasında Bulgar vatandaşı olan üç kişinin 45 yaşındaki Orlin Roussev, 42 yaşındaki Biser Dzambazov ve 31 yaşındaki Katrin Ivanova oldukları belirtildi. Üç kişinin Temmuz ayında hakim karşısına çıktıkları ve bir sonraki duruşma tarihlerinin belli olmadığı ifade ediliyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, İngiliz polisi Rus gizli servisine çalıştıkları şüphesiyle biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
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Gözaltına alınan kişilerin Bulgaristan vatandaşı oldukları, ulusal bir güvenlik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon çerçevesinde yakalandıkları ifade ediliyor.
Şubat ayında düzenlenen operasyonda toplam 5 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin Resmi Sırlar Yasası kapsamında tutuklandıkları, 3 kişinin ayrıca sahte kimlik belgesi bulundurmakla da suçlandıkları ifade ediliyor.

Polisin açıklamasında Bulgar vatandaşı olan üç kişinin 45 yaşındaki Orlin Roussev, 42 yaşındaki Biser Dzambazov ve 31 yaşındaki Katrin Ivanova oldukları belirtildi. Üç kişinin Temmuz ayında hakim karşısına çıktıkları ve bir sonraki duruşma tarihlerinin belli olmadığı ifade ediliyor.

İngiliz polis yetkilileri, söz konusu kişilerin Rusya adına ajanlık yaptıkları konusunda yorum yapmayı reddetti.

İngiltere son dönemde, ülkesine yönelik olarak dış kaynaklı tehditler konusunda çalışmalarını arttırırken yeni bir ulusal güvenlik yasasını da kabul etti. Yeni yasa kapsamında casusluk faaliyetlerine yönelik daha fazla caydırıcı hükümler yürürlüğe girdi.

Yasa yürürlüğe girdiği süreçte İngiliz hükümetinden yapılan açıklamalarda, Rusya İngiltere’nin güvenliğine yönelik en ciddi tehdit olarak nitelendirilmişti.
Geçtiğimiz yıl İngiltere'nin iç istihbarat servisi, 400'den fazla şüpheli Rus casusunun Avrupa'dan sınır dışı edildiğini açıklamıştı. İngiltere, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya karşı en sert yaptırımları uygulayan ülkelerden biri durumunda. voaturkce.

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