İngilizlerden Cenk bombası!

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Everton'a 22,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun hakkında Ada basınından flaş bir iddia geldi.

Talksport'un haberine göre, Everton'da aradığını tam olarak bulamayan ve bu sezon 1 gol atabilen Cenk Tosun'un İngiltere serüveninin kısa sürebileceği ve devre arasında Beşiktaş'a dönebileceği ifade edildi.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Cenk Tosun'un dönüş hazırlığı içinde olduğu iddia edilen haberde bu sezon 1 gol atan Cenk Tosun'un Everton tarafından da ilerisi için düşünülmediği iddia edildi.

6 GOL 2 ASİST

İngiltere'ye uyum sağlama konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayan başarılı oyuncuyla ilgili önümüzdeki aylar belirleyici olacak. Everton formasıyla 24 maça çıkan milli futbolcu, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

BU SEZON 1 GOL 2 ASİST

Bu sezon Everton formasıyla ligde 1 gol atıp 2 asist yapan Cenk Tosun toplamda 474 dakika görev aldı.