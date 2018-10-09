THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

İngilizlerden Cenk bombası!

İngiliz basını, Everton'da aradığını bulamayan ve bu sezon 1 gol atabilen Cenk'in devre arasında Beşiktaş'a dönebileceğini yazdı.

09 Ekim 2018 Salı 17:21
İngilizlerden Cenk bombası!

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Everton'a 22,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun hakkında Ada basınından flaş bir iddia geldi.

Talksport'un haberine göre, Everton'da aradığını tam olarak bulamayan ve bu sezon 1 gol atabilen Cenk Tosun'un İngiltere serüveninin kısa sürebileceği ve devre arasında Beşiktaş'a dönebileceği ifade edildi.

GÖZDEN DÜŞTÜ
Cenk Tosun'un dönüş hazırlığı içinde olduğu iddia edilen haberde bu sezon 1 gol atan Cenk Tosun'un Everton tarafından da ilerisi için düşünülmediği iddia edildi.

6 GOL 2 ASİST
İngiltere'ye uyum sağlama konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayan başarılı oyuncuyla ilgili önümüzdeki aylar belirleyici olacak. Everton formasıyla 24 maça çıkan milli futbolcu, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

BU SEZON 1 GOL 2 ASİST
Bu sezon Everton formasıyla ligde 1 gol atıp 2 asist yapan Cenk Tosun toplamda 474 dakika görev aldı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:21
  1. cenk tosun
  2. everton

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel ile Abbas arasında kritik görüşme!
    1. Merkel ile Abbas arasında kritik..
    2. Belediye işçisinden 48 gündür haber yok
    3. Arda Turan'dan Başakşehir'e güzel haber!
    4. Mahalleli yayladayken evlerini soydular
    5. Avrupa ülkesinden flaş açıklama: Savaş..
    6. Haşerelerle mücadele için..
    7. Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk..
    8. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu:..
    9. Terörist İsrail Batı Şeria'da iki..
    10. Bencillik kötü bir alışkanlık
    11. Kadınlar neden sıkça alışveriş yapar?
    12. ABD'de istifa depremi!
    13. Islak mendillerdeki büyük tehlike
    14. Terör örgütü PKK'nın şehir..
    15. İngilizlerden Cenk bombası!
    16. Huzursuz bağırsak sendromu tehlikeli..
    17. TUR 2018'de ilk etabın kazananı..
    18. Sivas’ın Gürün ilçesinde kar yağdı
    19. Her eşyayı yere atan bir çocuğa..
    20. Saldırı hazırlığındaki 3 terörist..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?