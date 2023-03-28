İngilizlerden beklenmedik Türkiye kararı! Sterlindeki artış orada etkisiz kalabilir

İngiltere’de yapılan bir araştırma, son yıllarda İngiliz tatilciler için en ucuz destinasyon olarak adlandırılan Marmaris’in artık daha maliyetli olduğunu ortaya koydu.

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, İngiltere merkezli araştırma şirketi Post Office tarafından hazırlanan ‘Travel Money’ raporunda yurt dışı destinasyonları maliyetlerine göre sıralandı.

Worldwide Holiday Costs Barometer ve Travel Republic tarafından Post Office için hazırlanan Travel Money raporuna göre, İngiliz tatilciler yurt dışı seyahatlerini gıda ve enerji ve faturalarından sonraki en önemli harcama önceliği olarak görüyor.

Tüketicilerin yüzde 41'i, birikimlerini yurt dışı seyahati yapmak için kullanacağını söylerken yarısından fazlası ise yurt dışı tatiline çıkabilmek adına ev ve araç harcamalarından kısabileceğini söyledi.

Veriler dünya çapındaki 40 farklı destinasyonun İngiliz tatilciler için maliyetini, bu maliyetlerin en düşükten en yükseğe doğru sıralanmasını ve bu sıralamanın önceki yıllara göre değişimini içeriyor.

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Verilere göre, resortlardaki ve şehirlerdeki fiyatlar yüzde 80 oranında yükseldi. Bu yükselişte özellikle sterlindeki düşüş ve yurt dışında görülen enflasyon etkili oldu.

İngilizler için en ucuz destinasyon Cape Town

Ancak fiyatlardaki genel yükselişe rağmen en ucuz 10 destinasyonun 6'sında fiyatlarda düşüş yaşandı.

-Güney Afrika'nın başkenti Cape Town, İngilizler için en ucuz tatil destinasyonu olarak listenin birinci sırasında yer alıyor. Güney Afrika Randının sterlin karşısındaki yüzde 16'lık düşüşü ile restoran ve barlardaki değişmeyen fiyat politikası bunda etkili oldu.

-Sri Lanka Rupisindeki aşırı değer kaybı ve fiyatlardaki yüzde 2.2'lik düşüş, Sri Lanka'nın listenin 9. sırasından 2. sıraya yükselmesine sebep oldu.

-Şarm El-Şeyh'in Red Sea resortu da fiyat düşüşü yaşayan destinasyonlardan. Mısır Lirasındaki dramatik düşüş, Şarm El-Şeyh'in listede ilk 10'a girmesine sebep oldu.

İlk 10'da sadece 3 Avrupa destinasyonu var

-Marmaris, Türk Lirasındaki yüzde 19.2'lik düşüşe rağmen listenin ilk sırasından ikinci sırasına düşerek maliyeti artan destinasyonlar arasında yer aldı. Ülkedeki enflasyon ve asgari ücrete yapılan yüzde 55'lik zam sonrası restoranların fiyat artışına gitmesi bundaki büyük etkenlerden.

-Bulgaristan Sunny Beach, fiyatlardaki yüzde 20'lik yükselişle listenin 3. sırasında yer aldı.

-Listenin beşinci sırasında, fiyatlarda 3’te 1’lik artış yaşayan Portekiz-Algarve var.

-Seyşeller'in başkenti Mahe ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik ise maliyeti en yüksek destinasyonlar.

“Sterlindeki yükseliş Türkiye’de olduğu gibi etkisiz kalabilir”

Post Office Mali Hizmetler Portföyü Müdürü Ed Dutton, “Sterlindeki oynaklığa rağmen düzgün bir planlamayla pazarlık yapmak mümkün. Elinizdeki bütçeyle en kaliteli tatili yapabilmek adına rezervasyon yapmadan önce döviz kuru hareketlerini ve tatil için gerekli olan şeylerin maliyetlerini kontrol edin. Ancak şunu da bilin ki sterlindeki yükseliş, Türkiye örneğinde olduğu gibi resortlardaki fiyat artışı sonrası etkisiz kalabilir.” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’nin popülaritesinde artış gözlemlenmesi şaşırtıcı değil”

Travel Republic Genel Müdürü Antonio Fellino, “İngiliz tüketiciler, seçeneklerini daha dikkatli değerlendiriyor ve rezervasyon yapacakları tatil paketleri ve seyahat edecekleri destinasyonlarda en yüksek kaliteyi elde etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla, her anlamda yüksek kalite sunan Mısır ve Türkiye gibi destinasyonların popülaritesinde artış gözlemlenmesi şaşırtıcı değil.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Post Office, 2023'ün ilk iki ayında, İngilizler tarafından en çok alınan 20 para biriminden 18'inin alımlarının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi. En çok alınan iki para birimi olan dolar ve euroda geçen yıla göre sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 23'lük artış gözlendi.

Ancak en çok yükseliş yaşayan para birimleri ise Yeni Zelenda Doları ve Japon Yeni. 2022'nin ikinci yarısında kalkan seyahat kısıtlamaları, bu iki para biriminde aşırı yükselişe sebep oldu. Yeni Zelenda Doları ve Japon Yeni, geçen yıla göre sırasıyla yüzde 2 bin 134 ve yüzde 8 bin 40'lık yükseliş yaşadı.