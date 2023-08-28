İngilizler Zaniolo'ya hayran kaldı

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, Premier Lig'deki ilk karşılaşmasına çıktı.

Aston Villa'nın Burnley'i 3-1 yendiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan İtalyan yıldız gösterdiği mücadele ile Aston Villa taraftarını kendine hayran bıraktı. Aston Villa taraftarları sosyal medya hesaplarından Zaniolo için övgü dolu yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlar:

DG: ''Nicolo tam bir topçu''

Marcus: ''Nicolo için de harika bir başlangıçtı, süper enerjik görünüyordu! Bu sezon çok büyük fark yaratacağına eminim.''

Matt Lynch: ''Zaniolo'nun soğukkanlığı çok iyi ve yüksek''

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Talk Villa: ''Geldiğinden beri Zaniolo gerçekten olumlu. Topun dışında çok çalışıyor, topa hakimken kendinden emin, doğrudan ve tehditkar.''

Gareth Cooper: ''Sağlam ve oldukça rahat bir deplasman galibiyeti. Digne, Diaby ve Cash bugün benim için öne çıkıyor. Zaniolo çok etkileyici bir başlangıç yaptı ve bugün gösterdiği bağlantı oyunu tam olarak onun getirilmesinin sebebiydi. Kadronun güçlendirilmesi açısından önümüzde büyük bir hafta var.''

Adam Clarke: ''Cash, Carlos, Kamara ve McGinn bugün muhteşemdi. Zaniolo bizim için bir oyuncu olacak. 2. yarının başındaki 15 dakikayı saymazsak muhteşem bir performanstı. Oyunu kontrol ettik. Zaman zaman harika futbol oynadık.''

Tom Nightingale: ''Evet, şu ana kadar Zaniolo'dan çok keyif alıyorum.''

Kaynak: Sporx