İngilizler resmen açıkladı! İşte Mesut Özil'in yeni takımı

Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, takımının geçtiğimiz hafta Bournemouth ile deplasmanda oynadığı maçı yedek kulübesinden takip etmişti.

Unai Emery, Özil'i yedek soyundurmasına neden olarak Bournemouth maçının fiziksel bir mücadele olmasını gösterse de Ada basını bu gerekçeyi pek de inandırıcı bulmamıştı.

İtalyan devi İnter'e transfer oluyor!

Deplasman maçlarına yeterince konsantre olmamakla eleştirilen Mesut'un takımdaki geleceği hakkında pek çok dedikodu ortaya atılırken konuyla ilgili en büyük iddia ise Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'dan geldi.

Gazete, Özil'e yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek yaz takımdan ayrılabileceğini yazdı. Yıldız ismin Topçular'dan ayrılması hâlinde gitme ihtimalinin en yüksek olduğu takımınsa Serie A devi Inter olduğu kaydedildi.

Haberde Inter'in geçmişte de Özil'i transfer etmek istediği hatırlatılırken oyuncunun yüksek maliyetini karşılayabilecek sayılı kulüplerden biri olduğu ifade edildi.

Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Türk asıllı futbolcunun Arsenal ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

(Fanatik)