0553 313 94 23

İngilizler resmen açıkladı! İşte Mesut Özil'in yeni takımı

İngiliz medyası Arsenal'da top koşturan Mesut Özil'in sezon sonunda İtalya Serie A takımlarından İnter'e imza atacağını duyurdu.

02 Aralık 2018 Pazar 14:58
İngilizler resmen açıkladı! İşte Mesut Özil'in yeni takımı

Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, takımının geçtiğimiz hafta Bournemouth ile deplasmanda oynadığı maçı yedek kulübesinden takip etmişti.

Unai Emery, Özil'i yedek soyundurmasına neden olarak Bournemouth maçının fiziksel bir mücadele olmasını gösterse de Ada basını bu gerekçeyi pek de inandırıcı bulmamıştı.

İtalyan devi İnter'e transfer oluyor!

Deplasman maçlarına yeterince konsantre olmamakla eleştirilen Mesut'un takımdaki geleceği hakkında pek çok dedikodu ortaya atılırken konuyla ilgili en büyük iddia ise Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'dan geldi.

Gazete, Özil'e yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek yaz takımdan ayrılabileceğini yazdı. Yıldız ismin Topçular'dan ayrılması hâlinde gitme ihtimalinin en yüksek olduğu takımınsa Serie A devi Inter olduğu kaydedildi.

Haberde Inter'in geçmişte de Özil'i transfer etmek istediği hatırlatılırken oyuncunun yüksek maliyetini karşılayabilecek sayılı kulüplerden biri olduğu ifade edildi.

Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Türk asıllı futbolcunun Arsenal ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:58
  1. Mesut Özil
  2. Arsenal
  3. İnter
  4. İtalya Serie A
  5. İngiltere

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto 1. Lig
    1. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    2. Bitlis polisinden asayiş uygulaması
    3. İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan..
    4. Otomobili selden kurtarma çabası
    5. Anaokulundaki gıda zehirlenmesinde 12..
    6. Binali Yıldırım, İBB sorusunu es geçti
    7. "Komiser Wolf çetesi"ni İzmir polisi..
    8. Denizli'de feci kaza! Matematik..
    9. Kızı kaçırılan babaya şok cevap!..
    10. TİKA, Kerkük'te yanan tarihi çarşı..
    11. Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona..
    12. Mısır ve Fransa'dan ortak deniz..
    13. ‘En faziletli kimdir?’
    14. Yardımlaşma faziletinin düşmanı: Faiz
    15. EURO 2020 Elemeleri
    16. "Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye..
    17. "Filistin ayağa kalkana kadar elini..
    18. Ehl-Î Sünnetin esasları (2)
    19. İngilizler resmen açıkladı! İşte Mesut..
    20. Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Burdur'da
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum