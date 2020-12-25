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Aktüel İngilizler, Noel için soğuğa aldırış etmeden suya girdi
Aktüel

İngilizler, Noel için soğuğa aldırış etmeden suya girdi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:51:06 -
İngilizler, Noel için soğuğa aldırış etmeden suya girdi

LONDRA (AA) - İngiltere'de 1864'ten bu yana her Noel'de yapılan geleneksel yüzme yarışı için Londra'daki Hyde Park'ta bulunan Serpentine Gölü'ne gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarışın iptal edilmesine rağmen soğuğa aldırış etmeden suya girdi.

Londralılar, geleneksel Peter Pan Yüzme Yarışı için Hyde Park'ta bulunan Serpentine Gölü'nün kıyısında bir araya geldi.

Burada yarışı düzenleyen Serpentine Yüzme Kulübü yetkililerinden, 1864'ten beri her Noel'de yapılan yarışın Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini öğrenen Londralılar, soğuk havaya rağmen suya girdi.

Birçok izleyicinin de bu anı kaçırmamak için sabahın erken saatlerinde Serpentine Gölü'nün kıyısına geldiği görüldü.

Geleneksel Peter Pan Yüzme Yarışı, Serpentine Yüzme Kulübü tarafından Hyde Park'taki Serpentine Gölü'nün 91 metre uzunluğundaki güney kıyısında, 1864'ten bu yana her yıl 25 Aralık'ta düzenleniyor.

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