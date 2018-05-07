İngilizler kudurdu! Kinlerini kustular

24 Haziran seçimleri yaklaştıkça batı medyası da Türkiye aleyhinde haberler üretmeye hız verdi.

16 Nisan referandumu sürecinde dünyada Türkiye aleyhine bir imaj oluşturmak için yalan haberlerle karalama kampanyası yürüten batı medyası cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde kollarını sıvadı. İngiliz Times gazetesi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde skandal bir yazı yayınladı. Söz konusu yazıda Türkiye ve Erdoğan hakkında ağır ithamlar bulunuyor.

The Times'ın başyazısında yer alan skandal ifadelerin bir kısmı şöyle:

"Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak. Duygusal, gösterişli ve her türlü muhalefete karşı hoşgörüsüz olan Erdoğan, kendisinden başka kimsenin kazanmamasını garantiledi. Bir yıl sonra yapılması planlanan seçimleri, muhalifleri kargaşada çamura saplamak, olağanüstü halin avantajını kullanmak, kampanyalara, basına, ifade özgürlüğüne kısıtlama getirmek için gelecek aya çekti. Bunlar da seçimlerin özgür ve adil olmayacağının garantisi gibi görünüyor."

"Erdoğan yeni anayasayla birlikte cumhurbaşkanına verilen geniş yetkileri sağlamlaştırmayı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarından ve Gülencilere yönelik tasfiyelerden çıkar sağlamayı amaçlıyor."

"Bir zamanlar büyüyen ve ılımlı İslamcı AK Parti hükümetinin istikrarının da göstergesi olan ekonomi çökme tehlikesiyle karşı karşıya."

"Hükümetin giderek artan otoriter yapısından kaygı duyan yabancı yatırımcı ya uzak duruyor ya da piyasadan çekiliyor."

"Türkiye'nin Avrupalı müttefikleri de, gerileyen demokratik sistem yeniden inşa edilene kadar Avrupa Birliği kapılarının da kapalı kalacağını açıkça ifade ediyor."

"Türkiye ile Rusya arasındaki yakın ilişkilerden kaygı duyan ABD de, vizeler üzerinden kısasa kısas bir mücadele içinde. İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle devlet bankası yöneticisinin mahkûmiyetinden sonra ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayabilir."

"Her zamanki gibi Erdoğan'ın kampanya taktiği, Türkiye'nin müdafi, PKK, AB veya laikler, Türkiye'nin kaderini ve tarihini karaladığını düşündüğü her türlü düşmana karşı savunucu rolü oynamak."

"Erdoğan, Kemalistlerin mirası laiklikten, reformlardan ve Batılı eğilimlerden yavaş yavaş koparak, onun yerine Osmanlı geçmişine, İslami prensiplere tutunup Nato ve AB ile ilişiği kesmeye yöneldi."

"Erdoğan'ın seçimlerde hiçbir muhalefete tahammül göstermemesi, Türkiye'nin kuzey ve güney komşularıyla da paylaştığı bir kararlılık."

"Rusya Devlet Başkanı Putin bugün dördüncü dönemi için yemin edecek. Mısır Devlet Başkanı Sisi her türlü muhalefetin yasaklandığı, susturulduğu veya sindirildiği bir seçimle başa geldi. Üst düzey bir Türk generalin eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday olmasın diye ikna etmek için ziyaret etmesi de bu kalıba uyuyor. Türkiye'de de benzer bir zırva seçim olacak."