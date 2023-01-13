İngilizler duyurdu! Türkiye, Mısır ve BAE'yi geride bıraktı

İngiliz turizm örgütü ABTA, 2023 için dünyanın en gözde 23 destinasyonunu açıkladı.

Tatil rezervasyonlarını değerlendiren ABTA’ya göre, tatilcilerin en iyi fiyatı güvence altına aldıkları yurtdışı destinasyon tercihlerinde Türkiye ilk 10 içinde.

Turizmdatabank'taki habere göre ABTA araştırması, insanların %61’inin bu yıl yurtdışına gitmeyi planladığını ve yaklaşık üçte birinin (%31) tatilleri için en iyi fiyatı almak için normalden daha erken rezervasyon yapmayı planladıklarını belirti.

ABTA’nın verilerine göre, en popüler 23 destinasyon listesinde İspanya, Türkiye ve BAE gibi kısa ve orta mesafeli destinasyonlara ilgi sürüyor.

ABTA’nın 2023 İçin En İyi 23 Destinasyonu

1. İspanya

2. ABD

3. Fransa

4. İtalya

5. Yunanistan

6. Portekiz

7. Almanya

8. Avustralya

9. Türkiye

10. Kıbrıs

11. Avusturya

12. Tayland

13. Kanada

14. Hollanda

15. Birleşik Arap Emirlikleri

16. İrlanda

17. Hırvatistan

18. Meksika

19. İsviçre

20. Norveç

21. Mısır

22. İzlanda

23. Belçika

Turizm Ajansı