  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avukatları HSK'ya başvurdu! Devlet İmamoğlu'na hakim beğendiremiyor

Enerji krizinde ilk fire Macaristan’dan geldi! Rusya’ya yaptırımlar artık son bulmalı

Almanya'ya gitmişken... Hadi görelim seni Kılıçdaroğlu

Tarım Kredi Marketleri'nde son indirim duyuruldu! Ay sonunda bitecek: Yağ, tuvalet kağıdı, un...

Nereden nereye! 2 görüntü arasındaki fark içler acısı

Milletvekillerine Tik Tok yasağı konuldu! Peki ama neden?

İmamoğlu göreve geldikten bu yana felaketler İstanbul’un yakasını bırakmıyor Bir facia daha! Doğal gaz borusunu patlattı İşyerleri, arabalar yandı yaralılar var

Kırık dişi olanlar dikkat! Ölümcül dil kanseri oldu

Gizemli tarihi keşif: 5 bin 500 yıllık doğal eserler sergilenmeye başlandı! Satala Antik Kenti'ne ait!

Milli Muharip Uçak'la ilgili 'Yok artık' dedirten detay! Mete Yarar'ı şaşkına çevirdi
Ekonomi İngilizler duyurdu! Türkiye, Mısır ve BAE'yi geride bıraktı
Ekonomi

İngilizler duyurdu! Türkiye, Mısır ve BAE'yi geride bıraktı

İngiliz turizm örgütü ABTA, dünyanın en gözde 23 ülkesini açıkladı. Listede Türkiye, BAE ve Mısır'ı geride bırakarak dokuzuncu sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 16:53:00 -
İngilizler duyurdu! Türkiye, Mısır ve BAE'yi geride bıraktı

İngiliz turizm örgütü ABTA, 2023 için dünyanın en gözde 23 destinasyonunu açıkladı.

Tatil rezervasyonlarını değerlendiren ABTA’ya göre, tatilcilerin en iyi fiyatı güvence altına aldıkları yurtdışı destinasyon tercihlerinde Türkiye ilk 10 içinde.

Turizmdatabank'taki habere göre ABTA araştırması, insanların %61’inin bu yıl yurtdışına gitmeyi planladığını ve yaklaşık üçte birinin (%31) tatilleri için en iyi fiyatı almak için normalden daha erken rezervasyon yapmayı planladıklarını belirti.

ABTA’nın verilerine göre, en popüler 23 destinasyon listesinde İspanya, Türkiye ve BAE gibi kısa ve orta mesafeli destinasyonlara ilgi sürüyor.

ABTA’nın 2023 İçin En İyi 23 Destinasyonu
1. İspanya

2. ABD

3. Fransa

4. İtalya

5. Yunanistan

6. Portekiz

7. Almanya

8. Avustralya

9. Türkiye

10. Kıbrıs

11. Avusturya

12. Tayland

13. Kanada

14. Hollanda

15. Birleşik Arap Emirlikleri

16. İrlanda

17. Hırvatistan

18. Meksika

19. İsviçre

20. Norveç

21. Mısır

22. İzlanda

23. Belçika

Turizm Ajansı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23