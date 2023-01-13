İngilizler duyurdu! Türkiye, Mısır ve BAE'yi geride bıraktı
İngiliz turizm örgütü ABTA, dünyanın en gözde 23 ülkesini açıkladı. Listede Türkiye, BAE ve Mısır'ı geride bırakarak dokuzuncu sırada yer aldı.
İngiliz turizm örgütü ABTA, 2023 için dünyanın en gözde 23 destinasyonunu açıkladı.
Tatil rezervasyonlarını değerlendiren ABTA’ya göre, tatilcilerin en iyi fiyatı güvence altına aldıkları yurtdışı destinasyon tercihlerinde Türkiye ilk 10 içinde.
Turizmdatabank'taki habere göre ABTA araştırması, insanların %61’inin bu yıl yurtdışına gitmeyi planladığını ve yaklaşık üçte birinin (%31) tatilleri için en iyi fiyatı almak için normalden daha erken rezervasyon yapmayı planladıklarını belirti.
ABTA’nın verilerine göre, en popüler 23 destinasyon listesinde İspanya, Türkiye ve BAE gibi kısa ve orta mesafeli destinasyonlara ilgi sürüyor.
ABTA’nın 2023 İçin En İyi 23 Destinasyonu
1. İspanya
2. ABD
3. Fransa
4. İtalya
5. Yunanistan
6. Portekiz
7. Almanya
8. Avustralya
9. Türkiye
10. Kıbrıs
11. Avusturya
12. Tayland
13. Kanada
14. Hollanda
15. Birleşik Arap Emirlikleri
16. İrlanda
17. Hırvatistan
18. Meksika
19. İsviçre
20. Norveç
21. Mısır
22. İzlanda
23. Belçika
Turizm Ajansı