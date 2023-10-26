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Siyaset İngilizler bakın ne diyordu! Batı ağızlı Akşener’e Kuvâ-yi Milliye ile ayar
Siyaset

İngilizler bakın ne diyordu! Batı ağızlı Akşener’e Kuvâ-yi Milliye ile ayar

Yeniakit Publisher
2023-10-26 14:38:00 - 2023-10-26 14:46:08

Anadolu işgal altındayken Kuvâ-yi Milliye hareketiyle yüzyıllardır Osmanlı’nın olan topraklardan işgalcilerin kovulduğunu hatırlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hamas’ın yüzyıllardır Filistin toprakları olan bölgedeki işgalci İsrail’e karşı operasyon yürüttüğünü söyleyerek, Kassam Tugayları’na terörist damgası vurmaya çalışanlara tepki gösterdi.

Başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmak üzere sözde milliyetçi geçinen ırkçılar, Hamas üzerinden tam da İsrail’in istediği gibi bir politika yürüterek, Kassam Tugayları mensubu olan mücahitleri terörist olarak lanse ediyor. Filistin topraklarının, Türk halkının meselesi olmadığını savunan ırkçılar, kendi topraklarını işgalci siyonistlere karşı korumaya çalışan Filistinli Müslümanları terörist olarak tanıdıklarını açıklıyor.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan  Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu açıklamalarda masaya yatırıldı. Karahasanoğlu, Hamas’a saldıran Akşener gibi İsrail yanlılarına Kuvâ-yi Milliye üzerinden örnekler verdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Anadolu işgal edildi. Anadolu işgal edildiğinde -Mustafa Kemal öncülüğünde diyelim- Kuvâ-yi Milliyeler oluşturuldu. Kuvâ-yi Milliye ne yaptı bu ülke içerisinde, işgalci güçlere karşı, yüzyıllardır Osmanlı’nın toprağı olan yerlere sonradan gelen güçlere karşı, işgal altındaki toprakları tekrar sahibine teslim etti. İngilizler Kuvâ-yi Milliye’ye çete diyordu. Tıpkı şuan Hamas’a dendiği gibi. Kuvâ-yi Milliye’yi siz şimdi çete gözüyle mi tanımlayacaksınız, terör örgütü olarak mı tanımlayacaksınız.

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Yorumlar

Umuda

Meral Ablada İsrail Başbakanına Siz Öldürmeyi İyi bilirsiniz desin o başlığı çıkartalım taç koyalım.

Umuda

Gerçek Milliyetçiler MHP, AK Parti ve Yeniden Refah Partisinde toplandı. Batı tipi ve Emperyalistlerin parçalayıp kurdurduğu diğer Milliyetçiyim diyen bazı Partiler batılı, sömürü yanlısı ırkçı ateist ve Şamanist yapılardır. Taban bundan habersizdir. Eski MHP nin içinde de Şamanist ırkçı Batının kurdurduğu yapılar ve ideoloji mevcuttu ancak Rahmetli Türkeş bu yapıyı tasfiye edip İmanlı Milliyetçilerin önünü açtı ve bu günkü Vatansever Milli Milliyetçi MHP oluştu. Diğerleri taklittir. Emperyalistler her görüşten İnançtan adam devşirir her toplulukta bu devşirmeler mevcut bizde olmaz kimse demesin, en çok ta Müslümanlar içindedirler çünkü en çok onlardan korkarlar.
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