İngilizler bakın ne diyordu! Batı ağızlı Akşener’e Kuvâ-yi Milliye ile ayar

Başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmak üzere sözde milliyetçi geçinen ırkçılar, Hamas üzerinden tam da İsrail’in istediği gibi bir politika yürüterek, Kassam Tugayları mensubu olan mücahitleri terörist olarak lanse ediyor. Filistin topraklarının, Türk halkının meselesi olmadığını savunan ırkçılar, kendi topraklarını işgalci siyonistlere karşı korumaya çalışan Filistinli Müslümanları terörist olarak tanıdıklarını açıklıyor.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu açıklamalarda masaya yatırıldı. Karahasanoğlu, Hamas’a saldıran Akşener gibi İsrail yanlılarına Kuvâ-yi Milliye üzerinden örnekler verdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Anadolu işgal edildi. Anadolu işgal edildiğinde -Mustafa Kemal öncülüğünde diyelim- Kuvâ-yi Milliyeler oluşturuldu. Kuvâ-yi Milliye ne yaptı bu ülke içerisinde, işgalci güçlere karşı, yüzyıllardır Osmanlı’nın toprağı olan yerlere sonradan gelen güçlere karşı, işgal altındaki toprakları tekrar sahibine teslim etti. İngilizler Kuvâ-yi Milliye’ye çete diyordu. Tıpkı şuan Hamas’a dendiği gibi. Kuvâ-yi Milliye’yi siz şimdi çete gözüyle mi tanımlayacaksınız, terör örgütü olarak mı tanımlayacaksınız.