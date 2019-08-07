İngilizce öğretmeni, Türkçe öğretmeni, Biyoloji öğretmeni, Coğrafya öğretmeni, Felsefe öğretmeni, Fen Bilgisi öğretmeni, Fizik Öğretmeni alımları

Son dakika öğretmen alım ilanları yayınlandı. İzmir Bornova Belediyesi öğretmen alım ilanı yayınladı. KPSS’siz öğretmen alım ilanlarına göre, biyoloji öğretmeni alım başvuru şartları işe alınması öngörülen personelin üniversitelerin 4 yıl süreli ilgili bölümünden mezun olması gerekir. Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması tercih sebebi olacaktır. 16 Ağustos 2019 tarihi bitimine kadar başvuru yapılabilir.

Antrenör ve tesis sorumlusu alımı branş dağılımı

Basketbol Antrenörü, Futbol Kaleci Antrenörü, Futbol Antrenörü, Judo Antrenörü, Taekwondo Antrenörü, Tesisi Sorumlusu, Yüzme Antrenörü olarak alım yapılıyor. Toplam antrenör ve tesis sorumlusu alımı 20 kişi olarak ilan edilmiştir.

Antrenör alım başvuruları nereye yapılacak? Antrenör başvuru belgeleri

Nüfus cüzdan fotokopisi, fotoğraflı ve detaylı CV ve öğrenim durum belgesi olması gerekmektedir. Başvurularını İzmir Bornova Belediyesi Personel A.Ş. mail adresinden yapacaklardır. Mail atıldıktan sonra kılavuzda verilen iletişim numarasından teyit ettirilmesi önem arz etmektedir. Her aday öğrenim durumu başvuru yaptığı pozisyon gereğince yeterli olması gerekmektedir. Antrenör alımı için gerekli belge talep edilecektir. Biyoloji Öğretmeni, Coğrafya Öğretmeni, Felsefe Öğretmeni, Fen Bilgisi Öğretmeni, Fizik Öğretmeni, İngilizce Öğretmeni, Kimya Öğretmeni, Matematik Öğretmeni, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Tarih Öğretmeni ve Türkçe Öğretmeni olarak alım yapılacaktır. Toplam 40 öğretmen alımı yapılacaktır.