Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngilizce öğrenmede yeni yol!

Öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatta aktif kullanmaları amacıyla Sarıyer Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 'Ders Arası Dil Molası' projesi tanıtıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:33
İngilizce öğrenmede yeni yol!

Sarıyer Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü "Ders Arası Dil Molası" projesi ile öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatta aktif kullanmaları amaçlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen projenin bilgilendirme toplantısında konuşan Sarıyer Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, projeyle ilkokul öğrencilerinin İngilizceyi günlük hayatta aktif kullanmasını amaçladıklarını söyledi.

Tahmaz, 7 devlet ve 6 özel okulun eşleştirildiği ve yaklaşık 400 öğrencinin faydalandığı projenin, İngilizcenin konuşulabilir bir dil olduğunu göstermek üzerine kurulduğunu anlattı.

Özellikle öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirme konusunda, mevcut yabancı dil uygulamalarının ve müfredatın ek uygulamalara ve aktivitelere ihtiyacı olduğunu belirten Tahmaz, "Bu anlamda Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu öğretim yılı başından itibaren yürüttüğümüz bu projeyle bir yol açmayı hedefledik." diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 22:33
  1. İstanbul
  2. Milli Eğitim Müdürü
  3. Büyükşehir Belediyesi
  4. Boğaziçi Üniversitesi
  5. Gürsoy Osman Bilgin
  6. Milli Eğitim Müdürlüğü
  7. İbrahim Tahmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD: Büyük operasyon sona erdi!
    1. ABD: Büyük operasyon sona erdi!
    2. Didem Arslan'dan bomba CHP esprisi!..
    3. Güreşte milli gururumuz finalde!
    4. Müjde paketi Meclis'te!
    5. CHP'den Başbakan'ın müjdelerine ilk..
    6. MHP'li başkan Kandil şerbeti ikram etti!
    7. Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    8. Cizre'de facia! 2 ölü 8 yaralı
    9. Yumurtalı makarna tarifi
    10. Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi..
    11. Zaman Gazetesi davasında karar belli..
    12. Sarı nokta hastalığı hayatınızı..
    13. İşte Demirtaş'ı açıklayacakları tarih!
    14. Bursaspor kazandı! Düşme hattı karıştı
    15. İngilizce öğrenmede yeni yol!
    16. Etiyopya, İngilizlerin yağmaladığı..
    17. Alman vekilden Erdoğan'a destek geldi!
    18. Cani koca tartıştığı karısını pompalı..
    19. FETÖ'nün seçim planı! Listelere dikkat
    20. İşsizlik stresi nasıl önlenir?
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok