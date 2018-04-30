İngilizce öğrenmede yeni yol!

Sarıyer Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü "Ders Arası Dil Molası" projesi ile öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatta aktif kullanmaları amaçlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen projenin bilgilendirme toplantısında konuşan Sarıyer Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, projeyle ilkokul öğrencilerinin İngilizceyi günlük hayatta aktif kullanmasını amaçladıklarını söyledi.

Tahmaz, 7 devlet ve 6 özel okulun eşleştirildiği ve yaklaşık 400 öğrencinin faydalandığı projenin, İngilizcenin konuşulabilir bir dil olduğunu göstermek üzerine kurulduğunu anlattı.

Özellikle öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirme konusunda, mevcut yabancı dil uygulamalarının ve müfredatın ek uygulamalara ve aktivitelere ihtiyacı olduğunu belirten Tahmaz, "Bu anlamda Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu öğretim yılı başından itibaren yürüttüğümüz bu projeyle bir yol açmayı hedefledik." diye konuştu.