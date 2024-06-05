İngilizce konuşsa yere göğe sığdıramazlar! ‘Arapça konuşan öğrenci’ provokasyonunda gerçek ortaya çıktı
Mezuniyet töreninde Suriyeli bir öğrencinin yaptığı Arapça konuşma sosyal medyada linç edilirken, işin aslı bambaşka çıktı.
Bir eğitim yılı daha sona erdi ve mezuniyet törenleri yapılmaya başlandı. Bu yerlerden biri de Erzurum Atatürk Üniversitesi oldu. Üniversitede yapılan mezuniyet töreninde, mühendislik fakültesini birincilikle bitiren Ahmed Matra isimli Suriyeli bir öğrenciye plaket verildi. Matra, aldığı plaketin ardından bir de konuşma yaptı. Konuşmasına Türkçe başlayan Matra, Gazze'de yaşananlara değindi.
Ailesine Arapça teşekkür etti: Kırpılarak paylaşıldı
Matra daha sonra, törene katılan ailesine yönelik kısa bir Arapça konuşma yapmak istediğini söyledi. Annesi anlamadığı için ailesine yönelik konuşmasını Arapça yapan öğrenci, yakınlarına teşekkür etti. Ancak sosyal medyada, Matra'nın o anlarına ait yalnızca Arapça konuştuğu bölüm paylaşıldı. Konuşma videosunun tamamı ortaya çıkınca ise gerçeğin çok başka olduğu görüldü.
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