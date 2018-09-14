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İngiliz YPG'liye 7 sene 6 ay hapis cezası

YPG üyesi olduğu gerekçesiyle tutuksuz olarak yargılanan İngiliz Joseph Robinson, mahkeme tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 Eylül 2018 Cuma 17:48
İngiliz YPG'liye 7 sene 6 ay hapis cezası

Aydın'ın Didim ilçesinde tatil yaparken, terör örgütü YPG üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan İngilizJoseph Robinson ve Bulgaristan uyruklu sevgilisi Mira Yashar Selamoğlu'nun tutuksuz olarak yargılandığı davada karar açıklandı. 

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar davasına sanıklar Joseph Robinson ve sevgilisi Mira Yashar Selamoğlu mazeret göstererek katılmadı. Sanık avukatları müvekkilleri hakkında son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti kısa bir sürenin ardından sonucu açıkladı.

Joseph Robinson silahlı terör örgütüne üyelikten 7 yıl 6 ay hapis cezası alırken, sevgilisi Mira Yashar Selamoğlu silahlı terör örgütü propagandasından 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkeme sonucunun kesinleşeceği tarihe kadar Joseph Robinson’un yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 17:48
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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