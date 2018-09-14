İngiliz YPG’linin cezası kesildi!

Aydın’ın Didim ilçesinde tatil yaparken, terör örgütü YPG üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan İngiliz Joseph Robinson ve Bulgaristan uyruklu sevgilisi Mira Yashar Selamoğlu’nun tutuksuz olarak yargılandığı davada karar açıklandı.

DAVAYA KATILMADILAR

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar davasına sanıklar Joseph Robinson ve sevgilisi Mira Yashar Selamoğlu mazeret göstererek katılmadı.

Sanık avukatları müvekkilleri hakkında son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti kısa bir sürenin ardından sonucu açıkladı.

7 YIL 6 AY HAPİS VERİLDİ

Joseph Robinson silahlı terör örgütüne üyelikten 7 yıl 6 ay hapis cezası alırken, sevgilisi Mira Yashar Selamoğlu silahlı terör örgütü propagandasından 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Mahkeme sonucunun kesinleşeceği tarihe kadar Joseph Robinson’un yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR



Saldırı hazırlığındayken Didim'de yakalandıktan sonra tutuklanan ajan Robinson İngiltere'yi büyük endişeye sevk etti. Devreye İngiliz medyası girdi. Türkiye'ye gönderdikleri casusları bağlantıları olmadığını kanıtlamak için yeni bir İngiliz planı işlemeye başladı. İngiliz medyası, 'Bizimle ilgisi yok' demek için Robinson'un ajan değil terörist olduğunu, hatta bu yüzden İngiltere'de gözaltına alındığını açıkladı. Ancak neden serbest bırakıldığına dair tek bir kelime yazamadı. Yaşanan bu gelişme, "Ajanını gözden çıkaran İngiltere, bu haberle paçayı kurtarmaya mı çalışıyor" sorusunu akıllara getirdi.